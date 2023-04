La Justicia investiga la sociedad Job Management Liberty del marido de María Gámez

Una de las ramificaciones del caso ERE apunta directamente contra el entorno más cercano de María Gámez. Ella fue destituida como directora de la Guardia Civil entre grandes elogios del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero lo cierto es que el caso Santana Motor –ramificación directa del caso ERE– ha llevado a la Justicia a reclamar no sólo la investigación de las empresas del cuñado de Gámez, sino también una sociedad directa del marido: Job Management Liberty.

El Juzgado ha reclamado toda la "información y documentación" relativa a "las declaraciones presentadas y los datos fiscales […] correspondientes al periodo 2009 a 2011, relativos a: a) Impuesto de sociedades; b) Impuesto sobre el valor añadido (IVA); c) Operaciones con terceros, declaradas e imputadas; d) Impuesto sobre la renta (IRPF) y del patrimonio (IP) de las personas físicas; e) Vinculación entre sociedades y operaciones habidas, en su caso, con su correspondiente administrador/es" de un largo listado de entidades. El Juzgado quiere comprobar los ingresos y movimientos de dinero de "las siguientes personas jurídicas y sus respectivos administradores, personas físicas: - Experience Management Group, SL y su administrador único, Bienvenido Martínez Martínez". Se trata del cuñado de María Gámez. También reclama el Juzgado los mismos datos de Fomento Asistencia y Gestión Integral de Andalucía, SL unipersonal (FAGIA) y su administrador único, Carlos Fernández-Palacios Gonzalo". Esta sociedad está considerada por la Justicia como una instrumental de la Agencia pública IDEA.

Los mismos datos reclama la Justicia de Santana Motor, SA, la compañía teóricamente rescatada con un plan de nada menos que 36,1 millones del euros por la Junta socialista de Andalucía. De hecho, la Justicia busca el destino y utilización de este dinero porque la empresa supuestamente rescatada cerró a los dos años. Eso sí, el dinero no se ha rescatado.

El Juzgado quiere también los datos financieros de Fabricados para la Automoción del Sur, SA, (FASUR). Esta empresa llegó a ser presidida por Bienvenido Martínez, el cuñado de María Gámez. Y de otras empresas ligadas al plan de ayudas o a los trabajos realizados por la familia Martínez Martínez, como Laboratorios Farmaceúticos Rovi, SA.

El otro cuñado y el marido de Gamez

Pero hay dos sociedades más que entran en la lista de entidades investigadas. La primera es "Be Make Create, SL, y su administrador Manuel Martínez Martínez", otro cuñado de María Gámez. Y, muy importante, "Job Management Liberty, SL. y su administrador Juan Carlos Martínez Martínez", el marido de la recién destituida directora de la Guardia Civil.

Y es que la investigación sobre los negocios de los familiares de María Gámez con la Junta socialista de Andalucía ha alumbrado unas cifras sensiblemente más elevadas que las inicialmente barajadas. La sociedad del cuñado de la recién destituida directora de la Guardia Civil firmó un contrato con una instrumental de la Junta de casi 340.000 euros. Pero no fue el único: el total ascendió a nada menos que 1,36 millones. Y el Juzgado quiere conocer todos los ingresos y movimientos de las sociedades que aparecen vinculadas directa o indirectamente al caso Santana Motor o a sus protagonistas.

El sumario del caso Santana Motor –una de las ramas de los ERE– está revelando un profundo entramado de influencias existente en un plan de ayudas que no escatimó fondos públicos para, en teoría, intentar salvar a la empresa del sector automoción: 36,1 millones de euros. Allí, una sociedad del cuñado de Gámez, Bienvenido Martínez Martínez, entró por medio de la firma Experience Management Group SL. Pero no fue la única sociedad implicada: la investigación judicial ha destacado que, "así, de dicho análisis se deduce también que, en el periodo 2009-2011, Experience Management Group SL habría percibido ingresos por importe total de 1.364.034 euros; en particular –como se ha señalado anteriormente–, de Santana Motor (339.701 euros) y de FAGIA (280.974 euros)".

Pero, "además, Experience Management Group SL habría recibido ingresos procedentes de otra entidad participada por la Agencia IDEA, en particular, de Fabricados para la Automoción del Sur, SA (FASUR, SA) por importe de 201.568 euros". ¿Y qué ocurría justo en ese momento? El sumario responde que ese contrato se firmó "coincidiendo precisamente, al propio tiempo, con el desempeño por parte del Sr. Martínez Martínez del cargo de Presidente del Consejo de Administración de Fabricados para la Automoción del Sur, SA (FASUR, SA), cargo para el que fue nombrado por el Director General de la pública Agencia IDEA, Sr. Cañete Rolloso".

Cañete Rolloso, como director de Idea, dependía de una consejería, la de Innovación, Ciencia y Empresa, justo en la que sólo un año antes había tenido un cargo relevante María Gámez como delegada en Málaga del citado departamento del Gobierno socialista andaluz. Es más, Gámez salió de ese cargo para ser ascendida y tener la misma posición de delegada en Málaga de todo el Gobierno de la Junta de Andalucía.