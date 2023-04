La Generalidad catalana tiene un nuevo plan para obtener la independencia, otra "hoja de ruta" para culminar el proceso separatista. A tal efecto, el presidente de la institución autonómica, el republicano Pere Aragonès, ha presentado este martes el trayecto hacia una "solución acordada con el Estado" para resolver el "conflicto político entre Cataluña y España".

El plan consiste en que el gobierno catalán se planteará varias preguntas sobre la resolución del supuesto conflicto que enviará a un comité formado por especialistas en derecho y ciencias políticas, quienes emitirán un informe que será debatido por cientos de ciudadanos elegidos por sorteo. Sus conclusiones serán objeto de estudio en una mesa de partidos a la que Aragonès invitará a todas las formaciones políticas menos Vox. Tras esos pasos, se redactará un informe final que será trasladado a la "mesa de diálogo" con el Gobierno. Dada la naturaleza del proceso, tal informe final no estará listo hasta principios del próximo año, una vez celebradas las elecciones generales.

"El Govern formulará una serie de preguntas que daremos a conocer en breve acerca de cuáles son los mecanismos de resolución del conflicto político, sobre los diferentes mecanismos democráticos que deben contribuir a resolver el conflicto político con el Estado teniendo en cuenta la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña. Este es el objetivo de este proceso que ahora iniciamos", ha apuntado el presidente regional catalán.

El profesor Sanjaume-Calvet

La "serie de preguntas" que debatirá el gobierno autonómico de ERC serán la base, ha apuntado Aragonès, de "la propuesta catalana de acuerdo de claridad". Tras las cogitaciones del Govern sobre las preguntas, entrará en acción un Consejo Académico que tendrá el encargo de "asesorar" y hacer "propuestas". Según Aragonès, tal consejo tendrá "voluntad transversal, plural y diversa, como es la propia sociedad catalana". El coordinador será el joven profesor Marc Sanjaume-Calvet, politólogo en la Universidad Pompeu Fabra y de acreditadas convicciones independentistas.

El informe que se deduzca de la coordinación de Sanjaume-Calvet "será puesto a disposición del conjunto de la ciudadanía para guiar el debate político, social y ciudadano que queremos comenzar antes después de las elecciones municipales y con el que queremos acotar mejor los términos que generen más aceptación en el conjunto de la sociedad", dijo Aragonès.

Así, después de los próximos comicios locales del 28 de mayo, la Generalidad convocará una mesa de partidos que incluye a todos los grupos parlamentarios salvo Vox, tal como ha matizado Aragonès. La oferta del gobierno catalán es que además de los partidos separatistas, CUP, JxCat y ERC, y el PSC y la versión catalana de Podemos, los "comunes", también puedan participar Ciudadanos y el PP, pero no la formación que preside Santiago Abascal con el presidente del grupo parlamentario de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, al frente de la secretaría general.

Vox, partido prohibido

La intención del gobierno catalán es dejar fuera del "consenso" a la cuarta fuerza política de la región de entre las ocho que ostentan representación parlamentaria, el partido que obtuvo 217.883 votos en las pasadas elecciones autonómicas de Cataluña, de febrero de 2021. De este modo, el 7,69% de los votantes en los últimos comicios quedará sin representación en el "acuerdo conjunto" de la sociedad catalana.

En paralelo a esa mesa de partidos, la Generalidad plantee otras dos mesas, una sectorial y la otra, ciudadana. En la primera estarían representadas todas las asociaciones civiles registradas en Cataluña, aunque Aragonès no ha concretado si eso incluye a Escuela de Todos, S'ha Acabat, Convivencia Cívica Catalana, Impulso Ciudadano o Sociedad Civil Catalana, entre muchas otras que han tenido o tienen relaciones con Vox.

Ochocientos notables elegidos al azar

En cuanto a la mesa "ciudadana", la Generalidad aplicará la técnica del "focus group". Grupos de cien ciudadanos elegidos por sorteo en las ocho veguerías catalanas, división territorial del independentismo alternativa a las provincias. Cien ciudadanos representarían de este modo el sentir del Ámbito Metropolitano –la conurbación de Barcelona y zona en la que está censada la gran mayoría de la población catalana– así como cien lo harían el caso del Alto Pirineo y Arán, otros cien en el Campo de Tarragona y otros cien para las Comarcas Centrales, más cien en las Comarcas Gerundenses y lo mismo en el caso de Poniente –parte de la provincia de Lérida–, Tierras del Ebro y Penedés.

De la destilación de esas tres mesas, la de partidos, la de entidades y la de ochocientos ciudadanos elegidos al azar, el Consejo Académico extraería unas conclusiones que serían remitidas a la Generalidad para que esta, a su vez, las ponga en otra mesa, en este caso con el Gobierno que salga de las próximas elecciones generales, aunque Vox forme parte de él. Un "proceso circular", se ha felicitado Aragonès, para concluir el Procés. Lo mismo que se ha hecho en Canadá, Escocia o Finlandia, según el presidente de la Generalidad.

Todos los partidos en contra

La "solución democrática" no ha sido del agrado de ningún partido. Junts per Catalunya (JxCat) sólo quiere independentistas en las mesas, la vía unilateral. La CUP todavía no sale de su asombro. El PSC dice que no llueve. El PP, que no hay mejor "acuerdo de claridad" que la Constitución y Vox, que es un "honor" que la excluya y que están acostumbrados a la censura.

Mientras tanto, en los foros del catalanismo se debate sobre las últimas declaraciones de la señora Dolors Feliu, letrada del departamento de Presidencia de la Generalidad y presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el ariete del Procés, quien ha manifestado respecto a sus límites para conseguir la independencia es que no quiere ir a la cárcel o tener que fugarse.