Yolanda Díaz solivianta a toda la izquierda con su "ensalada de hostias" a Unidas Podemos y el PSOE

La entrevista de Yolanda Díaz a Jordi Évole en laSexta ha levantado ampollas en Unidas Podemos, pero también en el PSOE, por la cascada de críticas que la vicepresidenta ha lanzado contra sus propios compañeros del Consejo de Ministros, incluido el presidente, Pedro Sánchez, al que llamó "machista", equiparándole con Pablo Iglesias.

"No sé a qué ayuda esta ensalada de hostias", le ha respondido indignado el exlíder de Podemos, en declaraciones a Rac1, después de escribir un artículo a las 4 de la madrugada en CTXT para decir que se fue a la cama sin ver la entrevista pero el insomnio y la curiosidad le empujaron a escucharla y escribir el artículo, de noche, para quejarse a Jordi Évole de sus preguntas a Díaz, al que reprocha haber olvidado a Ione Belarra, la secretaria general de Unidas Podemos, que "ayer pareció que, para ti, no existe".

Iglesias lamenta en su artículo que Podemos "casi" no tiene eco mediático, mientras Díaz es aupada incluso por Pedro Sánchez. "No hay casi nadie que defienda las ideas de Podemos en las radios y televisiones. A mí no me dejan salir como a otros ex políticos en ninguna tele estatal. Solo salgo en TV3, en RAC1 (que solo se escucha en Catalunya) en la SER los lunes por la noche. Lo de Canal Red y la Base es hermoso y me pone, como sabes, pero es un espacio muy modesto", escribe al respecto.

La líder de Sumar dejó varias perlas contra su mentor, que la nombró a dedo su sucesora en el Gobierno, algo que, según dice, provocó que se enfadara mucho con él porque "designarla a dedo era una falta de respeto" a Podemos, a pesar de lo cual aceptó el cargo sin poner pegas. Además, le acusó de amenazarla con "joderle la vida" y le reprochó pretender la unidad de la izquierda "a torta limpia".

Sus palabras han provocado también la reacción de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que las ha calificado como "muy preocupantes" porque "están reforzando la posibilidad de que Podemos y Sumar no vayamos juntos a las elecciones", según ha dicho a los medios durante una visita al Museo del Traje.

También Ione Belarra ha reaccionado en RNE para reivindicar la "hoja de servicios" de Unidas Podemos frente a Sumar, aunque ha tenido la mano para lograr un acuerdo, como ha hecho en rueda de prensa su portavoz, Pablo Fernández, que ha instado a Yolanda Díaz a hacer campaña por Unidas Podemos el 28-M, a pesar de que ella ha dicho que en Madrid apoya a Más Madrid, la marca de Íñigo Errejón que lidera Mónica García en la Comunidad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha entrado también en la polémica para salir a defender a Pedro Sánchez. "Que explique cuáles son las actuaciones machistas", le ha retado a la vicepresidenta durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

En este mismo acto ha respaldado también a su compañero Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, al que también atizó ayer Yolanda Díaz por su actuación con la valla de Melilla, al que instó a dimitir porque "en política hay que asumir responsabilidades", dijo quien aprobó la Ley del Sí es Sí y rechazó, junto a Podemos, reformarla pese a beneficiar a violadores y pederastas.