Vox no participará en la votación de la reforma del 'sólo sí es sí'

Vox no participará siquiera en la votación que tendrá lugar el próximo jueves en el Congreso de los Diputados sobre la reforma de la Ley del Sólo Sí es Sí. Los de Santiago Abascal evitarán pronunciarse sobre el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para enmendar la norma aprobada por el Gobierno que ha beneficiado a más de 900 pederastas y violadores rebajándoles las penas.

"No queremos ser corresponsables en la tramitación de esta chapuza", ha explicado el portavoz parlamentario, Iván Espinosa, que ha defendido la derogación de esta norma para "desmontar el andamiaje lamentable que ha creado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, hoy con la participación del PP", al que hace "corresponsable" de esta situación.

En su opinión, la reforma no soluciona el problema de la suelta de violadores puesto que mantiene muchas de las penas reducidas y la unificación de los delitos de abuso y violación. Vox reprocha al PP no haber aprovechado la negociación con el PSOE para imponer una reforma que realmente endureciera el Código Penal, sacando así partido de la soledad de los socialistas que, en este caso, no cuentan con el apoyo de sus socios habituales.

El partido de Abascal evita con esta postura la foto junto a toda la izquierda de Unidas Podemos, ERC o Bildu, que el próximo jueves votarán en contra de la reforma, así como una abstención que puede trasmitir la idea de que no tienen opinión al respecto. Según Espinosa, votar no supondría mantener la ley anterior y apoyarla no soluciona el problema. La formación daba a conocer su postura después de que todas sus enmiendas a la ley fueran rechazadas en la Comisión de Justicia con el voto en contra del PP.

Fuentes de Vox precisan que sí participarán en el debate de la reforma y fijarán postura con su portavoz, pero no emitirán voto. Al no poder ausentarse cuando ya se está produciendo la votación, una vez ha dado comienzo, los diputados del partido se mantendrá sentados en sus escaños pero no fijarán postura, por lo que la reforma saldrá adelante con 52 votos menos emitidos de los habituales.