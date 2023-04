Los familiares de Gámez cargaron gastos de viajes, dietas y un chófer al presupuesto público

Los familiares de María Gámez accedieron a un total de 1,36 millones de euros gracias a los contratos de la Junta socialista de Andalucía donde trabajaba la ya destituida directora de la Guardia Civil. Pero, además, aprovecharon el tiempo y los contratos públicos para disparar los gastos, por ejemplo, de un centro de negocios de la Junta que gestionaban: allí cargaron gastos de viajes, dietas y hasta un chófer al presupuesto público.

El sumario de una de las ramas de los ERE —la del caso Santana Motor— no deja de desvelar irregularidades. Para empezar, los cuñados y el marido de María Gámez firmaron un contrato de casi 340.000 euros por gestionar un centro de negocios de la Junta de Andalucía en Madrid. Realmente no era más que un piso en una zona de lujo de Madrid que se alquilaba a empresas o eventos. Pero, con cargo a ese piso, sextuplicaron los gastos con respecto a los ingresos; obtuvieron el contrato poniendo como sede social el domicilio particular de uno de los cuñados; la sociedad acababa de ser creada dos meses antes de la firma del contrato, careciendo de la más mínima experiencia; según el sumario judicial no existió licitación alguna; y ahora se desvela que, para colmo, los familiares de Gámez cargaron gastos de viajes, dietas y hasta un chófer al presupuesto público.

Todo ello se hizo con las alertas del Tribunal de Cuentas que, como recoge el sumario judicial, "se pronuncia de manera clara respecto a la improcedencia de la subcontratación, en cuanto, ya supone un enriquecimiento injustificado del subcontratista, que no refleja ya el coste real del servicio prestado, a lo que además de pueden añadir gastos asociados a la tramitación, formalización y ejecución de estos contratos".

Pero los datos escandalosos van a más. "Se observa que las facturas presentadas por Experience Management Group SL [la empresa del cuñado de María Gámez que lideró el contrato] por gastos variados de los meses de enero, febrero y marzo parecen encontrarse duplicadas, con distintas cantidades, respecto a las que constan en primer lugar", señala el sumario. "Igualmente, se pueden destacar algunas cantidades, como las correspondientes al mes de noviembre, presentadas por FAGIA [una instrumental de la Justa de Andalucía] a la Agencia IDEA [aportante de las ayudas públicas y dependiente de la Consejería donde se encontraba María Gámez hasta 2008 y más tarde como delegada de toda la Junta en Málaga], pero sin factura presentada a su vez por Experience Management Group SL, por importes de 25.501 y de 33.343 euros respectivamente". Pero el desglose de los gastos es aún más llamativo: "Uno de los importes correspondiera a gastos variados de sueldos, salarios, etc, el otro sería desproporcionado respecto al gasto fijo que se viene pagando de 16.671 euros", detalla el sumario.

El informe judicial no deja de alertar de que "se observa de nuevo la ausencia de varias de las facturas, tanto por parte de FAGIA como por parte de Experience Management Group SL". Pero añade también un desglose donde se observa, en primer lugar, "la aplicación del 6% parcialmente a la factura 11006, a pesar de que en la cuenta de liquidación esta factura ya cuenta con el 6% aplicado"; "gastos de viajes"; y hasta los de un conductor, un chófer. Eso sí, "comoquiera que no se aportan los justificantes de estos gastos no es posible determinar su realidad o no, pero parecen corresponderse con los gastos que tendría una oficina, correspondiendo a seguridad, limpieza, informática". Sobre el chófer, el sumario aclara que "destacan los gastos correspondientes a JC R, que como se verá es el conductor, que prestó servicios entre junio de 2006 y junio de 2011".