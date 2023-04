Rosa Díez ha apostado esta semana en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico por desenmascarar a Pedro Sánchez, "un mentiroso que cada vez habla sabes que va a mentir, sólo dice la verdad en el teléfono y por eso es prisionero de Marruecos".

Una semana, ha subrayado, en la que el presidente del Gobierno se ha mostrado como un tipo "patético". Primero "haciendo alarde de liderazgo mundial pregonando que lo va a recibir Biden, que va a ir a la Casa Blanca, añadiendo que nadie ha tenido en la historia ninguna representación como la de este hombre". Rosa Díez ha sido contundente en esRadio, "dato contra relato: Adolfo Suárez fue una vez a la Casa Blanca, Felipe González cuatro, José María Aznar cinco y José Luis Rodríguez Zapatero una".

Pero especialmente esta semana Pedro Sánchez ha mostrado su patetismo, "y cobardía", en la jornada de ayer con su ausencia en el Congreso de los Diputados mientras se votaba la reforma de la nefasta ley del Sólo sí es sí que ya ha beneficiado a más de 1.000 violadores y pederastas, "ley que Sánchez propugnó, promovió y aprobó porque él es el presidente del Gobierno y máximo responsable".

"Lo más indigno del pleno de ayer fue el asiento vacío de Pedro Sánchez, ni siquiera le pusieron un bolso". La ausencia del presidente del Gobierno en una votación tan importante se "justificaba" por su viaje a "Doñana a travestirse de ecologista". Rosa Díez señala que el verdadero motivo de su ausencia es "por miedo a las ministras de Podemos (Irene Montero e Ione Belarra) porque no sabía lo que iban a hacer ni decir, y si él estaba allí quedaba claro que no tiene autonomía para cesarlas".

De esta forma, "como es un cobardón se va a Doñana a decir Doñana no se toca, y tanto, Sánchez prometió en 2018 hacer unas obras absolutamente necesarias para proteger Doñana y no ha hecho ninguna". Bueno sí, rectifica Rosa Díez, "las únicas obras que ha hecho fue adecentar la piscina y el Palacio de las Marismillas para llevarse allí a sus amiguetes con sus familias como hizo en 2019". Un viaje pagado con nuestros impuestos y del que no dio ninguna explicación.

La propaganda del CIS

Rosa Díez ha comentado cómo Pedro Sánchez ha convertido el CIS en "un instrumento para institucionalizar la mentira". Ha recordado cómo en 2012 cuando era diputada propuso que el CIS dejara de hacer sondeos de intención de voto y de valoración de líderes para que se limitara a ser un organismo de análisis sociopolítico de la realidad social española, como lo es en otros países de nuestro entorno en los que estos organismos no hacen encuestas, "para eso están las empresas que hacen demoscopia". En aquella votación "nadie nos apoyó" a UPyD.