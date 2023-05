Clase urgente de economía para progres: La inflación no es culpa de despiadados capitalistas

La izquierda está empeñada en culpar a los "despiadados capitalistas" de los empresarios españoles del aumento indiscriminado de precios. Hace pocas fechas, un cómico culpaba a los empresarios de la inflación. Desde el propio Gobierno, personajes como Yolanda Díaz o Ione Belarra coinciden en señalar a los empresarios españoles como los culpables de la inflación.

En un primer momento fueron las eléctricas, y dentro de estas, las instalaciones hidroeléctricas, las culpables de la subida de precios. Luego las empresas de hidrocarburos. Más tarde han sido los bancos, merced a la subida de tipos de interés. Siempre los culpables son otros. Sin embargo, estas conclusiones lo único que denotan es un profundo desconocimiento de la ciencia económica más elemental.

La inflación no es una subida de precios. Es decir, que la inflación no significa que un coche, una barra de pan, o un piso no es más valioso y caro de la noche a la mañana porque su valor intrínseco haya subido, o porque aquel que nos lo vende quiera ganar más dinero. Lo que significa la inflación es que el bien que entregamos a cambio, el dinero, vale menos.

El efecto se produce por el incremento de la masa monetaria, un incremento producido por decisiones políticas, de los bancos centrales, y de los estados que se han querido endeudar hasta tasas desconocidas en nuestra historia reciente. Es decir, que son los políticos y no los empresarios, los culpables de la inflación.