Podemos y Yolanda Díaz revientan el Consejo electoralista de Ministros: "Son medidas caducadas"

Cuando la rueda de prensa había finalizado pero alguna de las ministras todavía estaba en la sala departiendo con los periodistas, Yolanda Díaz le dio al botón de tuitear en el ordenador de su ministerio.

La vicepresidenta segunda publicó un completo hilo en la red social en el que descalificaba algunas de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. "No tiene sentido volver a propuestas caducadas", afirmaba mientras tildaba de "injusta e ineficaz" la subvención de la vivienda.

Durante años se subvencionó la vivienda como un producto financiero, una política injusta e ineficaz. Hoy vemos sus resultados: precios de la vivienda y el alquiler disparados, y un aumento insoportable de las cuotas hipotecarias por la subida de los tipos de interés. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 9, 2023

Tras semanas de desencuentros, la líder de Sumar se volvía a alinear con Podemos para mostrar su oposición a la decisión del Gobierno de avalar hasta el 20% de las hipotecas a menores de 35 años y familias con hijos. Los morados ya habían tildado la decisión de "infame" mientras que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguraba que ya había "fracasó en el Reino Unido"

La medida no había pasado por la reunión de secretarios y subsecretarios de los jueves, el llamado Consejillo, en el que se preparan los consejos de ministros del martes. Los ministros morados se enteraron por la prensa, cuando Sánchez lo anunció este pasado fin de semana en un mitin del PSOE.

El Consejo "más electoralista"

Las críticas de Podemos y Díaz reventaron el Consejo de Ministros más electoralista, el último antes del inicio de la campaña de las municipales y autonómicas, y que venía cargado con una catarata de medidas sobre vivienda.

El Gobierno aprobaba un crédito ICO para avalar el 20% de la hipoteca y que el Ejecutivo calcula que tendrá hasta 50.000 beneficiarios. También le daban luz verde a otro crédito de 4.000 millones para financiar la construcción de 43.000 viviendas en régimen de alquiler y un acuerdo con Defensa, por valor de 620 millones, para adquirir terrenos del ejército en 14 comunidades autónomas. La idea del Ejecutivo es cederlo a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para que construyan otras 20.000 viviendas de alquiler.

No pasará por el Congreso

Al Gobierno no le preocupaban las críticas porque, como reconocían fuentes del Ejecutivo, los créditos ICO "no requieren de tramitación parlamentaria". En La Moncloa desechaban las críticas de electoralismo. "Esto no es una promesa electoral, es una decisión de Gobierno", afirmaban en el entorno de Pedro Sánchez donde añadían que "los alcaldes están encantados de que se hable de vivienda".

Antes de conocerse el hilo de Díaz, pero con las frases de Ione Belarra y de los portavoces de Podemos todavía calientes, las ministras que comparecían en rueda de prensa evitaban confrontar con sus socios. "Es una buena medida y complementa las otras muchas", afirmaba Raquel Sánchez.

Unos minutos más tarde, lo que más molestaba eran las formas de Yolanda Díaz, descolgándose con un hilo en Twitter, cuando la rueda de prensa ya había finalizado. "No es una propuesta caducada", respondían en la Moncloa mientras defendían su medida. "La gente pregunta mucho por la calle", añadían sobre los requisitos para hacerse con el aval.

La ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, no daba muchos más detalles. Sólo que el Ejecutivo avalarán el "20% de entrada" mientras que la entidad financiera asumirá el 80% del riesgo y que la vigencia máxima sería de 10 años. También habrá un límite máximo pero "se definirá en el ámbito territorial" porque, según añadían en el Gobierno, "no se trata de comprar palacios".

Más dificultades tenía a la hora de explicar cuántas viviendas públicas ha hecho Pedro Sánchez durante el lustro que lleva al frente del Gobierno. "Claro que hay viviendas que se han construido pero la competencia y de las CCAA y de los Ayuntamientos", terciaba Raquel Sánchez para evitar comprometerse a dar una cifra mientras defendía que habían subido sus objetivos pero sin comprometerse a ninguna fecha.