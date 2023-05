El PP muestra a Sánchez los 44 etarras que van en las listas de Bildu: "Este es su cartel electoral"

Las listas electorales de Bildu para las elecciones del 28-M, que incluye hasta 44 etarras, siete de ellos condenados por asesinato, evidencian una vez más quiénes son los socios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas un día después de que José Luis Rodríguez Zapatero y el líder del PSOE-A, Juan Espadas, defendieran sus pactos con los de Arnaldo Otegi.

A esos etarras ha hecho este miércoles referencia Cuca Gamarra durante la sesión de control en el Congreso. "Este es su cartel electoral", le ha reprochado la portavoz del PP al presidente del Gobierno.

"Concibe la democracia como un zoco donde todo se compra y se vende; compra a sus socios a cualquier precio para mantenerse en La Moncloa. Paga incluso a Bildu, que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, este es el cartel electoral con el que se presenta su partido, estos son sus socios para el próximo 28 de mayo", ha sentenciado desde su escaño Gamarra en su turno de pregunta.

Sánchez ha sido incapaz de improvisar una respuesta después de que Gamarra le mostrara desde su escaño las imágenes de los terroristas que van en las candidaturas de Bildu, recordándole que se trata de sus socios, con los que ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado, y varias leyes como la de vivienda, a cambio de importantes prebendas.

El presidente se limitaba a negar con la cabeza visiblemente molesto mientras que los diputados de Bildu observaban la escena desde sus escaños con rostros muy serios. Sánchez respondía tirando de guión para asegurar que el PP persiste en su estrategia de "descalificaciones e insultos".

El presidente esperaba a la interpelación del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que le preguntaba si comparte las críticas del secretario general del PSE, Eneko Andueza, por el ascenso del guardia civil Arturo Espejo, al que los proetarras acusan de estar implicado en la muerte por tortura de Mikel Zabalza en 1985. "Comprendemos el dolor de la familia de Mikel Zabalza", decía Sánchez, asegurando que "su muerte nos recuerda momentos muy duros vividos en Euskadi".

Después, defendía que en España "se respetan los derechos fundamentales" y "sobre este caso se han llevado a cabo investigaciones sin que Espejo resultase imputado, ni mucho menos condenado". Esteban incluso apelaba a la Ley de Memoria Democrática que "hay que demostrar todos los días". Sánchez optaba por leer una respuesta que llevaba escrita para asegurar que "no va a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad" y que "ETA fue derrotada".

Preguntado al respecto en los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, decía "no querer valorar" la candidatura de Bildu pero acaba asegurando "no me gusta nada". El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa, ha recordado que Zapatero ha admitido que hubo negociación política con ETA para que entrara en las instituciones. El diputado de Navarra, Carlos García Adanero, afirmaba que no se trata de una novedad pero "la diferencia ahora es que antes el presidente no pactaba con ellos y ahora sí lo hace".