Rosa Díez: "¿Hasta dónde van a llegar las tragaderas de los votantes del PSOE?"

Rosa Díez ha comentado en Es la Mañana de Federico cómo Bildu sin ningún tipo de disimulo presenta en sus listas electorales hasta a 44 terroristas, 7 de ellos con asesinatos a sus espaldas. Además se presentan en los mismos pueblos en los que asesinaron y con su alias terrorista, "para que se sepan que son ellos, no sólo no hay arrepentimiento sino que hay exhibicionismo". Algo que va mucho más allá de la ideología, "es una cuestión de humanidad como por ejemplo el hecho de que un pederasta no se le permite acercarse a un colegio aunque haya cumplido su pena".

Siendo diputada en el Congreso de los Diputados Rosa Díez presentó una iniciativa para aplicando la Ley de Partidos se ilegalizara a la fachada electoral de ETA. Todos los partidos votaron en contra. "Esa batalla hay que seguir librándola porque hay instrumentos para iniciar un procedimiento de ilegalización de Bildu". Los precisamente por llevar en sus candidaturas a terroristas condenados y por hacer apología permanente y exhibicionismo permanente de de los asesinos y por humillar a las víctimas. Aquello que no se hizo aún se puede hacer.

Rosa Díez también ha recordado cómo denunciaba en las Cortes la negociación y rendición que estaba haciendo Zapatero con ETA, algo que negó sistemáticamente. Sin embargo, en la reaparición de Rodríguez Zapatero en esta campaña electoral ha reconocido cómo "prometió a ETA que entrarían en las instituciones". Esta confesión llega en un momento en que "están en plan total de impunidad y desprecio".

Unas declaraciones que demuestran "la indignidad del PSOE con respecto a las víctimas de terrorismo y a la sociedad en su conjunto". Rosa Díez ha recordado cómo "durante muchísimos años, mientras nos mataban, los demócratas habíamos acordado que nunca negociaríamos nada político con ETA, ni cuando nos mataban ni para que nos dejaran de matar".

Zapatero no sólo traicionó a los demócratas sino que lo hizo de las peor de las formas ya que "los terroristas han entrado en las instituciones sin renunciar a ninguno de sus objetivos totalitarios" y sin colaborar con la Justicia para esclarecer los cientos de asesinatos sin resolver. "De aquellos polvos de Zapatero vivimos en estos lodos de Sánchez, de aquella traición vivimos en esta indignidad".

Pero para qué se van a arrepentir los terroristas, ha añadido Rosa Díez, si "les ha ido muy bien, si son socios del Gobierno, Sánchez y el PSOE los llaman progresistas, si pactan con ellos hasta las leyes...". De hecho, una de esas leyes es la indignante Ley de Memoria Democrática. "Lo mínimo que les debemos a las víctimas del terrorismo es un relato justo, algo que les ha negado Sánchez y el PSOE porque le han entregado el relato a los terroristas con la llamada Ley de Memoria etarra".

Del PSOE no se puede esperar nada

Rosa Díez se ha dado por vencida esperando algo del PSOE, una reacción, "no se puede esperar nada, de ninguno de los afiliados porque son como ovejas, el odio a la derecha es mucho mayor que el odio a los terroristas". Pero, "¿y de los votantes tradicionales del PSOE? ¿Hasta cuándo y hasta dónde van a llegar con sus tragaderas?", se ha preguntado Rosa Díez.