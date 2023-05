Feijóo responde a Sánchez: "Lo indecente es que tú pactes y gobiernes con Bildu"

Alberto Núñez Feijóo se refirió directamente a las declaraciones que este viernes dio al fin el presidente del Gobierno desde Washington acerca de la inclusión de condenados de ETA en las listas de EH Bildu. "Hay cosas que pueden ser legales pero no son decentes", dijo Pedro Sánchez.

"Cuando se ha dado cuenta de lo que está pasando, de la ola de indignación que esto genera, va el presidente y dice que lo hace Bilud es indecente. ¡No, hombre, no, de Bildu nadie puede esperar nada! Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos, gobiernes con ellos, y sometas el futuro de España a ellos", afirmó el líder del PP en Getafe, donde acudió a un mitin del PP de Madrid con la presidenta madrileña y el candidato popular en este municipio, Antonio José Mesa.

Feijóo subrayó que las primeras 48 horas, desde que se conoció la inclusión de terroristas en las listas, algunos de ellos con delitos de sangre, "fueron demoledoras para el sanchismo". "El sanchismo dictó silencio. A las 48 horas se dieron cuenta de que ni Sánchez podría soportar semejante ignominia y algunos, controladamente, dijeron que eso es feo". Y avisó: "Todos los candidatos del PSOE tienen que decidir: o Sánchez rompe con Bildu o sus candidatos rompen con Sánchez, que decidan".

El @ppopular defenderá la dignidad de nuestra Nación. El #28M tenemos la oportunidad de empezar a derogar el sanchismo en España.#EntreTodos pic.twitter.com/L47wTvsU7b — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 13, 2023

El líder de los populares, que ocupó buena parte de su intervención a este asunto, se comprometió a devolver "la dignidad de la nación, de la democracia y de las víctimas del terrorismo. Es nuestro compromiso".

"Vamos a derogar el sanchismo"

Pero el presidente del PP fue más allá y quiso recoger el guante lanzado por Isabel Díaz Ayuso esta semana, cuando pidió la derogación de las leyes aprobadas por el Gobierno central. "Vamos a tomar decisiones claves". El 28 de mayo, ¿vamos a derogar el sanchismo? Sí", aseguró.

"Derogar el sanchismo es derogar las malas políticas del sanchismo. Políticas que han empobrecido a nuestro país, que han dividido a la sociedad y políticas que han desprestigiado a nuestras instituciones. Urge derogar los favores a los corruptos y a los que quieren atacar el Estado; urge derogar la desprotección de nuestro Estado de derecho; urge drogar la memoria democrática escrita por Bildu, que no es ni memoria ni es democrática; urge derogar las leyes que ponen la educación al servicio de la ideología, urge derogar las faltas de respeto a un derecho constitucional como es la propiedad y urge derogar la legitimación de la okupación; urge derogar una política económica basada en el incremento masivo de impuestos y en el incremento masivo de la deuda".

Pero también, añadió, hay que derogar las "formas" del sanchismo, como "la mentira como forma de hacer política" o "el señalamiento al discrepante, a los jueces, a los periodistas, a las empresas, a la oposición" o "de preocuparse si hay muchos o pocos candidatos gordos". "Eso es derogar el sanchismo y lo que España nos demanda".

Voy a pedir el voto para ⁦@IdiazAyuso⁩. Madrid es una región libre y necesita un Gobierno libre. ⁦@NunezFeijoo⁩ #Ganas pic.twitter.com/Ncnkk4d0OK — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 13, 2023

"No fue una guerra porque no hubo dos bandos"

La presidenta madrileña también se refirió a Bildu durante su alocución, asunto éste que le preocupa y ocupa todas sus intervenciones públicas. "La izquierda se hunde en Madrid porque somos la región de las manos blancas, del espíritu de Ermua, de las manifestaciones masivas que le dijeron a los terroristas que por ahí no y somos aquellos que no olvidamos que los que han vivido toda la vida del impuesto revolucionario ahora pretenden vivir de los impuestos de todos los españoles, desde que Zapatero los introdujo de nuevo en la vida institucional y los blanqueó diciendo que el señor Otegui era un hombre de paz".

Somos los que no olvidamos que los que han vivido toda la vida del impuesto revolucionario ahora pretenden vivir de los impuestos de todos los españoles. ⁦@IdiazAyuso⁩ #Ganas pic.twitter.com/SNbKHZjp6C — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) May 13, 2023

"No fue una guerra porque no hubo dos bandos, hubo unos asesinatos, pistoleros y mafiosos y hubo un pueblo víctima, el pueblo español, especialmente en el País Vasco y muchas familias que vieron no solo cómo asesinaban a los suyos, cómo los tenían que enterrar de madrugada, cómo les perseguían, marcaban sus buzones y les hicieron la vida imposible para expulsarles y que se fueran y ellos llegar a las instituciones", recordó Ayuso.

Ayuso argumentó que lo quieren es "llevar el miedo para que la población al final diga: ‘Vale, con tal de que no maten, que hagan lo que quieran… ya no matan… ETA es pasado…’". Pero, ¿ETA es pasado?, ¿y por qué la Guerra Civil es presente?".