Pedro Sánchez obvia las listas de Bildu y ataca a la derecha: "derrotamos a ETA y eso no lo pueden soportar"

Pedro Sánchez en el patatal vasco. Álava siempre fue la provincia "patatera". Tanto, que a los alaveses se les apodera "patateros". En los últimos años, la producción del tubérculo ha bajado de las 500.000 toneladas en los años 90 a las 36.000 actuales. De la misma manera que alcaldes del PP como Alfonso Alonso o Javier Maroto han sido sustituido por regidores del PNV en la provincia más dada a votar a partidos constitucionalista.

Aunque para "patata caliente", la que tiene el PSOE con los 44 etarras en las listas de Bildu. Ferraz sólo espera que la tormenta amaine pero más bien parece un tximiri. Esa lluvia fina vasca, intermitente pero que te acaba calando. Este lunes, el PSOE canceló su rueda de prensa de los lunes para evitar una catarata de preguntas sobre las listas de Bildu y el malestar de algunos barones. A las pocas horas remitió otro vídeo enlatado, el segundo en menos de una semana, de la portavoz, Pilar Alegría, hablando del "rechazo a esas listas indecentes".

Toda la atención estaba puesta en el mitin de Pedro Sánchez en Vitoria y que el PSOE comunicó con sólo 3 días de atención. Ante 1.300 personas, el presidente del Gobierno proclamó "aquí, desde Vitoria, el País Vasco que "la democracia derrotó a ETA hace 12 años". A continuación, Sánchez se dedicó a atacar al PP.

"Cada vez que la derecha no tiene nada que ofrecer nada a los españoles y cada vez que dan por perdidas las elecciones, que es lo que les vota a pasar este 28-M, siempre utilizan el mismo argumento que es el de ETA", afirmó el líder socialista obviando que fue la asociación Covite quien descubrió la inclusión de los 44 etarras en las listas y no el PP.

Sánchez, que durante el cese de ETA era diputado raso, llegó a reivindicarse en el fin de ETA al incluirse entre "el Gobierno de Zapatero y Rubalcaba" o el lehendakari Patxi López. "Derrotamos a ETA y eso es lo que no pueden soportar", afirmó ante el público encolerizado.

Llenando el Consejo de Ministros

Víctimas del terrorismo que estuvieron ausentes durante todo el mitin a excepción de la candidata a Diputada General a la Junta de Álava, Cristina González, que tuvo unas palabras de recuerdo para el socialista alavés Fernando Buesa, asesinado por la banda terrorista en el año 2000.

El presidente del Gobierno prefirió centrar su discurso en el Consejo de Ministros de este martes con varios anuncios. Al cine a dos euros para mayores de 65 años durante todos los martes de este año, se sumará una orden ministerial para que los que hayan un pasado un cáncer no tengan que actualizar el carnet de conducir cada 3 años. Será cada 5. Esta medida se complementará con una ley al derecho al olvido oncológico que se está tramitando en las Cortes.

También se aprobará reducir el periodo obligatorio de cotización con la discapacidad para poder solicitar la jubilación anticipada La modificación supone rebajar de 15 a 5 años el período obligatorio de cotización con la discapacidad para poder solicitar la pensión anticipada.

Atacando a Bildu por su gestión

No ha habido críticas a Bildu por la inclusión de 44 terroristas pero sí lo has habido por su forma de gestionar los municipios. La candidata al Ayuntamiento de Vitoria, Maider Etxebarría, recordaba el paso de los proetarras por el Consistorio donostiarra para justificar que "no saben gestionar". También fue muy crítica con el PNV por parecer "un tiovivo" cuando "parece que avanzas pero luego estás en la casilla de salida.

En términos similares se ha referido al partido de Otegi el líder de los socialistas, Eneko Andueza, que ha pedido recordar "el caos monumental con las basuras" que Bildu generó en San Sebastián. El socialista afirmó que ellos tenían un plan para que Izagirre no llegase a ser alcalde de la capital Guipuzcoana entre 2011 y 2015. "Propusimos una coalición al PNV pero no quiso", afirmó.