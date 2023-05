Vox reclama a la Junta Electoral que suspenda el voto por correo en Melilla por posible fraude

Vox ha pedido a la Junta Electoral Provincial de Melilla que suspenda de manera "urgente e inmediata" el proceso de voto por correo en la ciudad autonómica, ante la sospecha de un posible fraude por la compra de votos, lo que alteraría el resultado electoral puesto que afecta al 20% del censo. El partido pide a la Fiscalía que actúe y acusa a las instituciones de "connivencia".

El partido de Abascal evita señalar a ningún partido en concreto, pero fuentes de Vox advierten de que se están ofreciendo hasta cien euros por voto con ánimo de influir en las elecciones. Recuerdan que en las últimas semanas se han producido asaltos a carteros y que en las oficinas de Correos hay colas interminables de personas para solicitar el voto por correo debido a la compra masiva que se estaría produciendo.

En el comunicado remitido a los medios, la formación advierte de que "de continuar sucediéndose estos hechos el proceso electoral estaría muy comprometido" al "estar en entredicho el correcto, limpio y transparente funcionamiento del proceso electoral y las instituciones implicadas".

Por ello, piden una investigación, que se compruebe vía DNI a la entrega de votos en Correos y que se vigile el proceso, además de mayor protección a los carteros y, si no se impide la comisión del posible fraude, la suspensión del voto por correo a pesar de ser conscientes de la "gravedad de la petición" que defienden en la necesidad de que haya un proceso electoral "limpio, transparente" y cuyo gobierno no esté "bajo la lupa de la falta de legitimación" por un posible proceso democrático "alterado".

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa, ha denunciado que hay más de 10,000 solicitudes por correo en Melilla, lo que induce a las sospechas ya que se trata de un número "absolutamente desproporcionado" dado el tamaño de la ciudad puesto que, por ejemplo, en Ceuta se han pedido 2,000.

"Existen indicios sobrados que nos hacen solicitar una investigación", ha dicho en rueda de prensa desde el Congreso. "Exigimos garantías de que el proceso de voto por correo sea limpio y, en caso de que no se pueda garantizar como así parece, que se elimine por completo", ha dicho porque "no pueden tolerar que se cometa ningún fraude electoral y menos en una ciudad tan sensible como Melilla" para "alterar su voluntad".