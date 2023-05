Irene Montero se pone como un basilisco con una mujer que le recriminó su chalet en Galapagar

La ministra de Igualdad Irene Montero se ha enzarzado en una discusión antes las cámaras durante su visita a Valencia. La de Unidas Podemos estaba saludando a los presentes cuando una mujer se le acercó para afearle el chalet que tiene junto a su pareja, Pablo Iglesias, en el pueblo madrileño de Galapagar.

Tras decirle que su marido trabajaba desde los catorce años, la mujer le preguntó a Montero cómo podía ser dueña de un chalet, en alusión a su casa de Galapagar. Molesta y visiblemente nerviosa, Montero le contestó "porque mi padre falleció de cáncer con sesenta años y me dejó una herencia porque soy hija única" y "porque tengo una pareja con la que me pude comprar con mi dinero la casa que me dio la gana".

Dicho esto, la ministra se dio la vuelta y se fue mientras la mujer le gritaba "déjame que hable, caradura". "Caradura lo será usted, ya le ha contestado", le respondió otra.