El pueblo segoviano que ha 'expulsado' a los partidos políticos: "No se atreven a presentarse"

Ningún partido político se presenta a las elecciones municipales de la localidad segoviana de San Cristóbal de Cuéllar. Los vecinos tienen su peculiar e histórico método de elegir a los concejales y las formaciones políticas no están invitadas a la fiesta de la democracia. Las pasadas elecciones se presentó un candidato del PP y no le votó nadie, relata el actual alcalde, Tomás Merino, que tiene 80 años y cuatro legislaturas como regidor a sus espaldas.

Desde el inicio de la democracia en 1978, los vecinos de San Cristóbal de Cuéllar se juntan dos meses antes de las elecciones para elegir a cinco candidatos directamente sobre el censo de mayores de edad empadronados en el municipio. "El alguacil, el juez de paz y una menor de 18 años se ponen en las escuelas y la gente aprovecha para votar después de misa a un máximo de cinco personas", cuenta Tomás.

Los cinco vecinos con más apoyos forman una lista con una candidatura independiente, la única que se presenta a los comicios municipales. "Si uno no quiere, el puesto pasa al siguiente más votado", explica Tomás. El día de las elecciones, los ciudadanos pueden votar a un máximo de cuatro personas con un sistema de lista abierta. Después, durante el primer pleno, se elige quién de ellos será el alcalde.

"Ningún año ha habido ninguna otra lista más que la nuestra, la independiente. En las pasadas elecciones se presentó el PP y no sacó ningún voto", destaca Tomás. Los partidos señalan que no concurren por "respeto a las tradiciones", pero el alcalde insiste en que el motivo es que "ninguno se atreve a presentarse".

¿Es legal?

El sistema casi asambleario ha expulsado a las grandes formaciones políticas de esta localidad de 150 habitantes. No hay campaña política, ni grandes mítines, ni coches electorales con altavoces deambulando por el pueblo.

Ante la duda de si este sistema es legal o no, lo cierto es que no hay impedimento alguno para que cualquier partido concurra a las elecciones. La cuestión es que no recibirá ningún voto porque todos los vecinos siempre apoyan la lista independiente. "Aquí vamos a las personas, no a los partidos. Toda la vida se ha hecho así", explica Tomás.

Después de cuatro legislaturas como alcalde y otras dos como concejal, Tomás no quiere volver a ser alcalde y se presenta como concejal. "No quiero ser alcalde. Están detrás para que siga, pero ya son muchos años. Con algunos te llevas bien, con otros no tanto. Es lo que pasa en los pueblos pequeños. Y me toca estar de aquí para allá gestionando todo, porque aquí no hay arquitectos ni aparejadores. Así que ya está uno hasta las narices", afirma Tomás.