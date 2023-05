PP y Vox, a dos escaños de arrebatar el gobierno a García-Page

A ocho días de conocer el resultado de las urnas, el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, pende de un hilo según las encuestas. Al supuesto barón díscolo del Partido Socialista le va a costar revalidar la mayoría absoluta que consiguió en 2019 y lo que es más importante: PP y Vox podrían arrebatarle el poder en Castilla-La Mancha si suman fuerzas.

La encuesta que publica este sábado el diario El Mundo es prueba de ello. Según este sondeo, el PSOE seguiría siendo la primera fuerza con el 42,3% de los votos pero la horquilla de diputados para este porcentaje es de entre 15 y 17 diputados. Con 15 representantes, Emiliano García-Page no tendría nada que hacer ante PP y Vox. Con 17 alcanzaría el mínimo para hacerse con la mayoría absoluta pero perdería dos diputados con respecto a la actual legislatura.

El Partido Popular de Paco Núñez, por su parte, se quedaría con el 34,8% de los votos y entre 13 y 14 diputados. Vox, cuyo candidato es David Moreno, obtendría entre 3 y 4 representantes y el 13,4% de los votos. Ninguna fuerza más entraría en las Cortes de Castill- La Mancha. Unidas Podemos y Ciudadanos no llegarían al mínimo para obtener representación.

La unión de PP y Vox, llegado el caso, sería imprescindible para sacar del Gobierno de Castilla-La Mancha a García-Page. En la horquilla más baja, juntos sumarían 16 diputados. En la más alta tendrían 18. Son dos diputados clave y apenas un puñado de votos podrían decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Albacete y Ciudad Real tienen la respuesta. Son las dos provincias en las que el escaño pende de un hilo. En el primer caso, podría ser para el PP. En el segundo para Vox.

Un quebradero de cabeza más para García-Page en un final de legislatura que no está siendo nada fácil para él. Ha ido de polémica en polémica lo que le ha obligado incluso a no participar en un debate televisado. Primero por las camillas que no caben en los nuevos ascensores del Hospital de Guadalajara. Después por las denuncias de los regantes por una trama del agua que les habría ocasionado un perjuicio de 300 millones. Entre medias, las cesiones de Pedro Sánchez a ERC y Bildu y sus polémicas palabras sobre la vida sexual de sus hijos.