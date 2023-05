Las encuestas colocan a la derecha al borde de un triunfo arrollador que pasará por los pactos de PP y Vox

La mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, el vuelco político en Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha y el poder en la mayor parte de las grandes ciudades: el PP está a punto de lograr triunfos muy importantes en las elecciones del próximo domingo, aunque para la mayoría de ellos necesitará pactar con Vox.

La avalancha de encuestas del pasado fin de semana y de este lunes trae buenas noticias para la derecha, que poco a poco parece marcar distancias con la izquierda y está en disposición de ganar la mayoría de los duelos autonómicos y municipales, aunque los márgenes siguen siendo ajustados.

¿Adiós a Ximo Puig?

Las opciones de arrebatar el gobierno de la Comunidad Valenciana al pacto de izquierdas encabezado por Ximo Puig que domina la región desde hace dos legislaturas parecen agrandarse según avanzan los días y las encuestas.

Entre las últimas publicadas, sólo la de 40dB para El País apuesta por un gobierno de la izquierda, pero reconoce que se está dando "un repunte del PP" y que "la continuidad del gobierno progresista está en el límite".

El País reconoce que todo depende de que Podemos logre o no entrar en las Cortes Valencianas y coloca al partido morado en el 5,2%, sólo dos décimas por encima del límite que marca lograr representación y bajando respecto al anterior sondeo.

Más pesimista para podemos es el sondeo de IMOP-Insights para El Confidencial, que les deja en el 4,6% y sin representación y, por tanto, la derecha contaría con una mayoría holgada, que podría ser de hasta tres diputados más de los 50 necesarios.

Incluso según algunas encuestas aunque Podemos logre entrar en las Cortes eso no impedirá la mayoría de PP y Vox: es el caso de la realizada por NC Report para La Razón y la de Demoscopia y Servicios para OKdiario. La primera también pronostica una mayoría que podría llegar a los 53 diputados, a pesar de que Podemos tendría un 5,3% de voto y cinco escaños, mientras que la segunda la hace mucho más ajustada, sólo de 50 escaños, y con el partido morado claramente por encima del límite: en el 5,9%.

¿Absoluta en Madrid?

En Madrid la duda no es si la derecha podrá gobernar, algo más que descontado, sino si Isabel Díaz Ayuso logrará o no la mayoría absoluta y de nuevo la entrada o no de Podemos en la asamblea regional puede ser decisiva.

El partido morado no lo lograría según 40dB en El País, que se le da a Díaz Ayuso una horquilla que llega hasta los 69 diputados, uno por encima de la absoluta, mientras que Vox tendría 11 o 12, es decir, la mayoría de la derecha podría llegar a los 80 escaños de una cámara de 135.

El sondeo de NC Report para La Razón todavía es más optimista: la horquilla de Ayuso –que supera el 48% del voto– está entre los 67 y los 71 diputados. Vox lograría otros 12 representantes mientras que Podemos, con un 4,9%, se queda justo por debajo del límite.

Resultados muy similares a los de la encuesta de Celeste Tel para Onda Cero, aunque todavía peores para el partido morado: sólo lograrían un 4,7% del voto y Ayuso se va a los 70 escaños, con Vox manteniéndose en 12, uno por debajo de los que logró en 2021.

¿Adiós a García-Page?

Malas noticias también para el PSOE en Castilla-La Mancha, en lo que sería sin duda una de las noticias de la noche electoral. Según NC Report en La Razón el socialista ganaría las elecciones con un 40,4% del voto y 16 diputados, pero el PP y Vox podrían gobernar: los populares están en el 37,3% del voto y tendrían 14 o 15 escaños, mientras que Vox, con un 10,9%, sumaría dos o tres. Como el baile de diputados es entre los dos partidos de derecha, la mayoría de 17 representantes estaría asegurada.

Lo mismo decía el sondeo de Demoscopia y Servicios publicado por OKDiario: los porcentajes son muy similares -salvo porque el PP estaría un poco mejor, en el 38,6%- y el reparto de escaños sería el mismo: 16 para el PSOE, 15 para los populares y dos para Vox.

Aragón, al alcance de unos pocos votos

Otro de los feudos esenciales para decidir el ganador de las elecciones o, mejor dicho, la contundencia de la victoria de la derecha, es sin duda Aragón. Ya la pasada semana los sondeos adelantaban que la victoria de PP y Vox podría llevarles a gobernar incluso sin el concurso de las fuerzas regionalistas.

Un resultado muy similar al que apunta la encuesta de La Razón: el PP es el partido más votado y logra 27 o 28 escaños, mientras que Vox se coloca en tercera posición y podría tener 6 o 7, con lo que sólo en la parte baja de la horquilla de ambos partidos se quedarían a un representante de la mayoría absoluta, que está en 34 diputados.

Baleares: todo es posible

Otro de los grandes feudos en los que todo se va a decidir por unos pocos votos son las Islas Baleares, con una situación que aún es más complicada por el complejo sistema electoral de las islas.

Así, según NC Report el PP ganaría las elecciones con mucha claridad respecto al PSOE: casi doce puntos de diferencia, pero con un 34,2% del voto se queda lejos de la mayoría absoluta, ya que tendría 24 o 25 diputados. Una mayoría que sí podría lograr con los cinco o seis diputados que tendría Vox, de hecho, sólo en la parte baja de ambas horquillas se quedarían a un escaño de los ansiados 30.

Por su parte, el PSOE sólo conservaría Asturias y Extremadura y siempre contando con el apoyo de Podemos, mientras los populares recuperarían también La Rioja y Cantabria, aunque en ambos casos necesitarían a Vox o en el segundo caso quizá a los regionalistas de Revilla.