La izquierda podría perder Valencia y Sevilla y quedarse sin poder en las grandes ciudades, excepto Barcelona

La debacle del PSOE y de la izquierda se trasladaría también a las elecciones municipales, donde los socialistas podrían quedarse sin ningún poder municipal, con la única excepción de Barcelona, donde su candidato Collboni podría alcanzar una alcaldía en un triple empate con Colau y Trías; y de Sevilla, aunque en la capital andaluza las cosas están muy igualadas y, según el sondeo, cae de un lado o del otro.

En cualquier caso, esa derrota en Sevilla que podría completar un cuadro poco menos que apocalíptico para el PSOE en el conjunto de las capitales andaluzas, pues no gobernaría en ninguna, depende de unos pocos votos.

Según el sondeo de GAD3 que publica ABC, socialistas y populares prácticamente tienen el mismo porcentaje de voto –un 36,9% los primeros y un 36,4% los segundos– y empatarían a trece concejales, es decir se quedarían a tres de una mayoría absoluta que sólo podría completar el PP gracias a los cuatro ediles que tendría Vox con un 10% del voto.

Muy similar es la encuesta de Sigma Dos que publica El Mundo, aunque esta le da un poco más de ventaja al PSOE, pero aun así el pacto de PP y Vox podría sumar los ansiados 16 concejales. El País es el único para el que la alcaldía hispalense queda en manos de los socialistas.

Barcelona: todo en un pañuelo

La capital catalana es la segunda ciudad más grande de España y la única de las más importantes en la que el PSOE podría recuperar un poder que no tiene desde 2011, cuando Jordi Hereu fue sustituido por Xavier Trías.

La situación, no obstante, es muy complicada porque los tres principales candidatos están en un pañuelo: según la encuesta de Metroscopia que publica 20Minutos el del PSC tendría un 22% de, voto, Trías un 19,8% y Colau un 19,7%. Según 40dB en El País los porcentajes serían un 21,9%, un 19,5% y un 18%, respectivamente, mientras que Sigma Dos altera en El Mundo las posiciones de segundo y tercero, pero sigue manteniendo a Collboni como primero, con un 21,3% del voto.

Valencia se inclina a la derecha

Tal y como ocurre también en Madrid, en Valencia ciudad el PSOE se queda en tercera fuerza y la alcaldía se decidirá entre el PP, que ganara las elecciones con mucha diferencia, y Compromís, que para mantener el poder necesitaría pactar con los socialistas.

El País es el único que da ventaja a la izquierda en esta batalla: Compromís y el PSOE conseguirían 17 concejales, mientras que el PP se quedaría con 12 y no sería suficiente para sumar con los cuatro de Vox.

Sin embargo, en el sondeo de Sigma Dos para Las Provincias el PP sí podría lograr los 13 ediles – dependería de que Podemos entre o no en el Ayuntamiento y en principio parece complicado – y con eso sí se daría la suma con Vox. Es el mismo resultado que pronostica Sigma Dos en El Mundo, que da por confirmados los 13 concejales del PP y los cuatro de Vox.

Madrid: Almeida lo tiene más difícil que Ayuso

En la capital de España el PP conseguiría también una victoria holgada, pero Martínez-Almeida no parece en disposición de lograr la mayoría absoluta, como sí lo está Isabel Díaz Ayuso.

Así, el popular tendría un 41,9% del voto y 25 o 26 concejales según Sigma Dos en El Mundo, unos resultados muy similares a los que pronostica 40dB en El País: un 41% y entre 25 y 27 concejales.

Ambos sondeos pronostican que el PP tendría más del doble de votos y concejales que el segundo partido, que sería Más Madrid, que estará alrededor del 19% y tendrá once o doce ediles –incluso podría tener uno más según El País–, mientras que el PSOE de Reyes Maroto se quedaría muy cerca: con un 18% de voto y también con 11 o 12 concejales.

Las encuestas sitúan a Vox en el entorno del 8% y con cuatro ediles, mientras que tanto UP como Ciudadanos estarían alrededor del 5%, por lo que hasta el último instante no se confirmará si lograrán o no representación.

Victorias populares en Zaragoza y Málaga

El PP también lograría imponerse en Zaragoza, con los sondeos colocando a su candidata al borde de la mayoría absoluta que no tendría ningún problema en completar con Vox.

Mientras, en Málaga el incombustible Francisco de la Torre renovaría la alcaldía con una mayoría absoluta por goleada, después de 22 años como primer edil de la ciudad.