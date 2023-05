Page pierde los nervios con los agricultores a las puertas del 28M: "Hemos sido investigados, coaccionados y amenazados"

A falta de unos días para las elecciones autonómicas, Emiliano García-Page empieza a perder los nervios ante el temor a que el conflicto que mantiene abierto con los agricultores de Castilla-La Mancha pueda pasarle factura en las urnas. Así se desprende de las amenazas que, según denuncian estos últimos, el entorno del presidente regional estaría trasladando a los miembros de aquellas organizaciones críticas con su gestión. "Hemos sido investigados, coaccionados y, en los últimos días, amenazados", asegura Anastasio Yébenes, presidente de la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas. El mensaje: "Que nos estemos quietos, que tenemos que parar o que, si seguimos así, van a ir a por nosotros. Esas fueron las palabras exactas". Los autores, "terceras personas vinculadas al entorno del PSOE", denuncia.

Tal episodio habría sido la gota que ha colmado el vaso, pero lo cierto es que, según su relato, las burdas coacciones vienen produciéndose desde la llegada al poder de García-Page. Concretamente, desde que empezaron a movilizarse contra el "brutal recorte" a las ayudas a la agricultura ecológica que los socialistas perpetraron tras arrebatarle la Junta a María Dolores de Cospedal y por el que acaban de presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra el consejero Francisco Martínez Arroyo.

Desde entonces -octubre de 2015-, a aquellos que han alzado la voz, el Gobierno regional les habría enviado inspectores a sus fincas y habría ordenado ir a por ellos en los tribunales o investigarles para ver de qué manera podía frenarles. "Un compañero que tiene su empresa ha recibido una denuncia por un mal etiquetado cuando aún ni existían las etiquetas-explica Yébenes-. Y otro miembro de la plataforma, a través de un correo en el que se equivocaron y le pusieron en copia, se enteró de que le estaban investigando y que decían: hay que ver quién es este tipo y a qué se dedica".

Lo que temen es hasta dónde puedan llegar. "Si económicamente ya nos han jodido y todavía tenemos amenazas, no sabemos si es que tenemos que mirar debajo de los coches por la mañana o tendremos que buscarnos escoltas para que nos protejan", ironiza el presidente de los agricultores ecológicos que, sin embargo, insiste en que no lo van a tolerar: "Si creen que a un animal herido lo van a acorralar, están equivocados. El animal herido va a sacar las uñas y va a seguir peleando". Su mensaje es el mismo que el de Andrés García Vaquero, su homólogo de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, que asegura no tener miedo y subraya que la única razón de hacerlo público es que "si algún día de verdad pasa algo, que sea público y se haya sabido con antelación".

Nueva querella por amenazas y coacciones

Precisamente por eso, ambos han ofrecido este lunes una rueda de prensa respaldados por numerosos miembros de su ejecutiva: para mostrar su determinación, pero también su unidad. De hecho, el propio coordinador estatal de la Unión de Uniones también ha comparecido junto a ambos portavoces para dejar claro que, a pesar del esfuerzo económico que la batalla legal les está suponiendo, llegarán hasta el final de todo este asunto.

"Si el señor presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el señor consejero o cualquier político de cualquier administración no está de acuerdo con nosotros, que se defienda en los medios de comunicación o en los tribunales, pero bajo ningún concepto vamos a permitir que se nos pueda intentar hacer un daño económico, un daño a nuestra imagen o incluso a lanzar amenazas —ha advertido Luis Cortés—. Vamos a presentar una querella criminal contra todo aquel que se atreva a amenazarnos por el simple hecho de defender la agricultura en Castilla-La Mancha".

El portavoz nacional ha manifestado así su perplejidad por el cariz que está tomando todo este asunto. "¿Volvemos otra vez a una dictadura? ¿No se puede uno meter con un político porque si no te manda por la noche a la Policía a tu casa? Pues no lo vamos a permitir", insiste. "Que en el siglo XXI tengamos que ver estas cosas en un sistema supuestamente democrático es muy fuerte -añade el presidente de la Plataforma en Defensa de la Agricultura y la Ganadería Ecológicas-. Ya está bien del abuso de poder y la prepotencia que está ejerciendo este Gobierno y sobre todo está consejería, vetando cualquier crítica".

La manipulación de la televisión autonómica

Prueba de ello, el bloqueo en redes sociales de algún miembro crítico con sus medidas e incluso la retirada de la web de Castilla-La Mancha Media de ciertas noticias que podrían perjudicar la imagen de Page. "Resulta que en la página web de una televisión que pagamos con los impuestos todos los ciudadanos nos han vetado la noticia y la han censurado: pinchas en la noticia de que los agricultores ecológicos se querellan contra el consejero y te pone que ya no está disponible. ¿Volvemos al pasado o qué pasa? Porque parece que la censura todavía está en boga, no lo vamos a tolerar", insiste el presidente de la Plataforma en Defensa de la Agricultura y la Ganadería ecológica, que avanza que esta misma noche se manifestarán precisamente a las puertas del ente público.

"Lo que pasa es que todo tienen que ser palmadas en la espalda -lamenta Yébenes-. O estás conmigo o estás contra mí, y esto es lo que no puede ser. Tienen que aceptar las críticas, porque lo están haciendo muy mal. Y como lo están haciendo muy mal, por eso salimos a la calle y lo criticamos, ni más ni menos, porque en esta región cada vez hay menos ayudas públicas a la agricultura y a la ganadería, ayudas que vienen desde la Unión Europea y que deben repercutir en el agricultor y el ganadero y que se están desviando para otras cosas o, lo que es peor, devolviéndolas a Bruselas por no poner la parte de cofinanciada que le corresponde a la Comunidad". De hecho, como ya denunciaron en Libertad Digital, a pesar de haber recortado las subvenciones a la agricultura ecológica bajo la excusa de no tener presupuesto suficiente, la realidad es que el Gobierno de García-Page "ha terminado devolviendo alrededor de 700 millones de euros" a Bruselas.

Con todo, el clamor del campo contra el candidato socialista es más que evidente. Y eso a pesar de que las amenazas y coacciones en muchos casos sí parecen estar surtiendo efecto. "Mucha gente no ha venido hoy por miedo a significarse y eso es lo que no puede ser en un sistema democrático, porque si nos quitan hasta el derecho a manifestarnos, apaga y vámonos", concluye Yébenes.