El fallo de un asesor deja al descubierto los correos que demuestran cómo Page investiga a los agricultores críticos

Hartos del Gobierno de Emiliano García-Page, los agricultores ecológicos de Castilla-La Mancha denunciaban este lunes las amenazas que en los últimos días habrían recibido del entorno del presidente para que cejaran en sus críticas y querellas contra el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, lo cierto es que las coacciones no son nuevas, sino que llevan produciéndose desde que empezaron a movilizarse contra el "brutal recorte" a las ayudas a la agricultura ecológica que los socialistas perpetraron tras arrebatarle la Junta a María Dolores de Cospedal en 2015.

Así lo demuestran los correos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, en los que se ve cómo los asesores del presidente investigan a los miembros de la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas, la organización que desde el primer momento plantó cara a la "injustificada" decisión de Page y su equipo y que, de hecho, se acaba de querellar contra el consejero del ramo por dicho episodio.

"Envié un formulario de solicitud de información a la web de ‘El Presidente responde’ y metieron la pata: me dejaron en copia y vi cómo un asesor de Page hablaba de investigarme", asegura Felipe Ávila, secretario de la plataforma que ha destapado la campaña de acoso a la que los agricultores llevan sometidos desde que los socialistas llegaron al poder.

El correo de la discordia

La historia se remonta a junio de 2016. Tras asistir con perplejidad al "brutal recorte" de las ayudas a la agricultura ecológica, Ávila decidió recabar toda la información posible para tratar de entender qué estaba pasando. Para ello, recurrió a la web oficial del Gobierno autonómico y, más concretamente, al apartado "El Presidente responde", donde cualquier ciudadano puede trasladar sus inquietudes, quejas o sugerencias al equipo de Emiliano García-Page.

Presentaciòn de El Presidente responde

"Ser útil y transparente a los ciudadanos, a una sociedad que reclama soluciones y, en especial, a sus problemas. Ese es el objetivo de este espacio que, como presidente de Castilla-La Mancha y sobre todo como responsable público, pongo a disposición de todas las personas que quieran escribirme o ponerse en contacto conmigo directamente. La cercanía, el detalle y la coherencia son las grandes diferencias de este Gobierno. Lo tengo muy claro", presume Page en dicha web.

Recogiendo el guante, y asumiendo el ejercicio de sus funciones como secretario de la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas, Felipe Ávila envió una solicitud de información reclamando los borradores del Plan de Desarrollo Rural 2015-2020, las respuestas de la Comisión Europea, los cuadros financieros y los informes jurídicos, así como los datos que el Gobierno autonómico manejaba sobre las hectáreas destinadas a la agricultura ecológica en Castilla-La Mancha.

Su sorpresa fue que, en lugar de recibir la respuesta a las preguntas planteadas, lo que recibió fue un mail que no era para él, sino para la Consejería de Agricultura, en el que el asesor al que le había tocado hacerse cargo de su solicitud mostraba su intención de investigarle. "Leer con atención este mail, me es un poco sospechoso. Indicarme si se podría responder proponiéndome contestación, pero creo que la mejor sería que toda esa información la tiene a disposición en la Consejería. Valorarlo en el Gabinete con el consejero y me indicáis. Miraré con el alcalde si conoce a este ciudadano por si lleva alguna liebre que luego quieran llevar a las cortes o utilizarlo políticamente", reza el correo firmado por Jorge Moreno.

La persistencia en el error

"Por aquel entonces este señor era asesor de Page y ahora es director provincial de Fomento", aclara Felipe Ávila, quien presupone que, por error, le incluyeron a él en copia. Indignado, a la par que perplejo, este agricultor decidió ponerlo en conocimiento de sus compañeros para valorar cómo proceder. Uno de ellos le sugirió responderle como si nada, preguntándole qué había dicho el alcalde de su localidad, Oropesa. Aunque convencido de que, esta vez si, se iba a dar cuenta del fallo, Ávila decidió hacerlo de esa manera. Por segunda vez, Moreno no se daba cuenta de su error.

"Efectivamente, como ya intuía, se trata del portavoz y candidato del PP en esa localidad", le respondió de inmediato, creyendo que hablaba con la Consejería de Agricultura. "Encima son torpes, porque yo en el 2011 iba como séptimo en la lista del PP de mi pueblo y solo salieron seis concejales, así que seguí haciendo mi vida", aclara el secretario de los agricultores ecológicos, quien denuncia que "si el Gobierno pone en marcha una inicativa como ésta, debería limitarse a responder a los ciudadanos y no investigarles a saber con qué finalidad".

Las amenazas de los últimos días

Aquello solo sería el principio de una campaña de acoso y derribo que hasta ahora no se habían atrevido a sacar a la luz. Sin embargo, las últimas amenazas que han recibido por parte del entorno de Page han sido la gota que ha colmado el vaso. "Hemos sido investigados, coaccionados y, en los últimos días, amenazados", aseguraba este lunes en rueda de prensa Anastasio Yébenes, presidente de la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas. El mensaje: "Que nos estemos quietos, que tenemos que parar o que, si seguimos así, van a ir a por nosotros. Esas fueron las palabras exactas". Los autores, "terceras personas vinculadas al entorno del PSOE", según denuncia.

Sabedor de que la batalla que mantiene abierta con los agricultores de Castilla-La Mancha puede pasarle factura en las urnas, Emiliano García-Page habría pisado el acelerador para tratar de amordazar a un sector que ya ha presentado numerosas querellas en los tribunales. La última, la que los agricultores ecológicos interpusieron la semana pasada contra el consejero Francisco Martínez Arroyo.

"Si económicamente ya nos han jodido y todavía tenemos amenazas, no sabemos si es que tenemos que mirar debajo de los coches por la mañana o tendremos que buscarnos escoltas para que nos protejan", ironizaba Yébenes. "¿Volvemos otra vez a una dictadura? ¿No se puede uno meter con un político porque si no te manda por la noche a la Policía a tu casa? Pues no lo vamos a permitir", insistía Luis Cortés, coordinador nacional de Unión de Uniones, quien anunciaba su intención de querellarse contra cualquier político que les amenazara.

Según han relatado, junto a este último episodio, los agricultores críticos llevan años soportando inspecciones sorpresa y denuncias que, aunque luego ganan en los tribunales, les hacen perder tiempo y dinero. "Un compañero que tiene su empresa ha recibido una denuncia por un mal etiquetado cuando aún ni existían las etiquetas", decía Yébenes en rueda de prensa. Un ejemplo más de esta surrealista persecución que los socialistas parecen haber iniciado contra los agricultores en Castilla-La Mancha y en otros tantos puntos de nuestro país.