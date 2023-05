El PSOE, en shock al ver la recta final de la campaña en la página de sucesos

El PSOE asiste impávido a la recta final de la campaña con una concatenación de noticias que les sitúa más en las páginas de sucesos que de política. Lo último ha sido la petición del juez de Instrucción número 5 de Granada de investigar a Noel López, número dos del PSOE andaluz, por su posible vinculación con el secuestro de la edil socialista de Maracena, Vanessa Romero.

En Ferraz hay cierta sorpresa por ver cómo se levanta el secreto de sumario a sólo unos días de las elecciones. Los hechos se produjeron el 21 de febrero y durante estos meses el magistrado ha estado investigando al entorno de la alcaldesa, Berta Linares, y ha concluido que López, exregidor de la localidad durante 15 años, pudo actuar como "inductor".

No actuarán hasta que le impute el TSJA

La petición del magistrado queda elevarla al TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) ya que López, diputado del Parlamento Andaluz, es aforado como recuerdan en la dirección federal y por tanto todavía "no está imputado".

"No le han tomado declaración, no tiene ninguna notificación. Sabe lo que dice la prensa", afirman en Ferraz donde se escudan en que el juez de instrucción no le puede procesar. Será por tanto la Sala Penal del alto Tribunal de Andalucía el que decida si continúa con la investigación. Hasta ese momento, la dirección federal del PSOE evitará tomar una decisión sobre el futuro del secretario de organización de Juan Espadas.

La pelea del número 2 en Santa Cruz en Tenerife

El otro suceso que ha consternado al PSOE ha sido la detención del número 2 en la lista de Santa Cruz de Tenerife tras una pelea. José Ángel Martín se vio involucrado en una trifulca tras una visita al campo de fútbol de El Tablero.

En un comunicado remitido por los socialistas de Canarias, la dirección del partido promete que "si estos hechos se confirman, el PSOE solicitará su renuncia como miembro de la candidatura socialista de la que forma parte". Es decir, le exigirían que no tome posesión de su acta como edil.

Otros hechos

Estos incidentes se suman a otros conocidos en lo que va de semana como el arresto de los números 2 y 5 de la lista del PSOE en Mojácar por la compra de votos. La dirección del PSOE ya les ha suspendido de militancia.

También ha tenido que dimitir la secretaria de Movilización y Dinamización de la FSA-PSOE, Pilar Huerta, tras un altercado con la Guardia Civil. También ha sido detenido su novio, que era presidente del PP de Sariego, en estado de embriaguez.