El CIS de Tezanos vuelve a fallar estrepitosamente en sus predicciones de la noche electoral del 28M

Como ya es habitual, tras unas elecciones queda de manifiesto que las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del socialista José Félix Tezanos están tan cocinadas que nadie se las cree. En los últimos comicios celebrados este sábado 28 de mayo ha vuelto a quedar reflejado el sesgo político que Tezanos da a sus sondeos, como el último publicado en el que ponía en duda las mayorías absolutas de Ayuso y Almeida, pero vaticinaba la reelección de Ada Colau en Barcelona o que el valeciano Ximo Puig seguía al frente de la Generalidad.

Pero vamos a desgranar poco a poco este despropósito. Y comenzamos por la Comunidad de Madrid donde el CIS daba a la presidenta madrileña una horquilla de 61-70, el resultado ha sido 71. También es habitual que lo que le quita a la derecha se lo dé a la izquierda. Así, según el CIS, Mónica García de Más Madrid sacaría 29-30 escaños y se ha quedado en 27. También falla con el PSOE, al que le daba 19-26 y ha sacado otros 27. Pero sin duda la mayor columpiada de todas ha sido con Podemos, al que le daba entre 8 y 10 escaños y se ha quedado con 0. Para Vox vaticinaba entre 8 y 11 y ha sacado 10 representantes.

Lo mismo pasa en el Ayuntamiento de Madrid. Según Tezanos, Almeida sacaría entre 21-25 concejales, de los 29 que ha obtenido al final confirmando la mayoría absoluta que le negaba el CIS. Más Madrid obtendría entre 13 y 18 y se ha quedado en 12. El PSOE, por su parte sacaría entre 8 y 11 y ha obtenido esos 11. Para Vox vaticinaba entre 4 y 5 concejales y ha sacado 5. Tampoco acierta con Cs y Podemos a los que les daba entre 0 y 3 a los primeros y entre 0 y 4 a los segundos y se han quedado los dos sin representación.

Adiós a Ximo Puig y Lambán

En las ensoñaciones del director del CIS, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, revalidaba su mandato ya que podría gobernar con Compromís y Podemos, pero nada más lejos de la realidad. Tezanos daba al PP entre 31 y 36 escaños y ha sacado 40. A Puig le daba entre 30 y 34 y se ha quedado en 31. De Compromís decía que sacaría entre 15 y 19 y ha conseguido el rango más bajo de esa horquilla y a Vox que le daba de 8 a 12, ha sacado calle Costanilla de los Ángeles, calle Costanilla de los Ángeles, 13. Tampoco quería ver la desaparición de Podemos de Valencia ya que le daba entre 2 y 5 representantes y no ha conseguido ninguno.

Otro de los feudos socialistas que ha caído este 28M es Aragón, aunque Tezanos no lo viera o no lo quisiera ver. Porque el CIS daba al PP entre 24 y 28 escaños y ha sacado los 28, mientras al PSOE le daba entre 24 y 26 y no ha llegado a esa cifra quedándose con 23. De Vox decía que obtendría entre 3 y 5 y se ha ido a los 7. Podemos ha aguantado por poco y de los 3 escaños que le daba el sondeo se ha quedado en 1.

Algo parecido pasa en Castilla-La Mancha. Aunque aquí sí que acertó que Emiliano García-Page mantendría la región, pero por los pelos. Al PSOE le daba entre 16 y 20 escaños y ha sacado 17. Del PP vaticinaba entre 9 y 11 y ha sacado 12 y a Vox entre 2 y 4 y se ha quedado con 4. De Podemos, que también sala de esta región, decía que sacaría entre 0 y 2. En definitiva Page mantiene la mayoría absoluta por un escaño.

Y qué decir de Barcelona. Si Tezanos dice que gana Ada Colau, acaba como tercera; si dice que Trías acaba tercer, pues sale ganador. Pero vamos con los datos. A la hasta ahora alcaldesa le daba entre 11 y 13 concejales y se ha quedado con 9. A Collboni le daba entre 10 y 12 y se ha quedado con 10; y a Xavier Trias le daba entre 8 y 9 y ha ganado con 11. Además, el republicano de Ernest Maragall sacaba, según el CIS, entre 6 y 7 y se ha quedado en 5. Y el error es mayúsculo en los partidos constitucionalistas. Al PP le daba entre 2 y 3 y ha sacado 4 y a Vox que no le daba representación ha conseguido 2.

Tampoco acertó en La Rioja, en Murcia o en Cantabria. En la primera región decía que el PP sacaría entre 14 y 15 escaños y se ha ido a los 17 que con los 2 de Vox les da para gobernar. Al PSOE le daba entre 13 y 14 y se ha quedado en los 12. En la Región de Murcia decía que el PP sacaría entre 17 y 18 diputados y se ha ido a los 21. Todo lo contrario que al PSOE que de los 14 o 16 vaticinados se ha quedado en 13. Vox consigue 9 de los 7 a 9 pronosticados y Podemos, de los 4 o 5 que apuntaban ha conseguido sólo 2. Y en Cantabria, Miguel Ángel Revilla también dice adiós al poder después de ocho años de mandato. El CIS le daba entre 6 y 7 y ha sacado 8, pero son insuficientes para gobernar con los 8 del PSOE ya que el PP ha obtenido 15 de los 12 a 13 que le apuntaba y con los 4 de Vox supera a la izquierda.

Así que, como hemos visto, una vez más el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del socialista José Félix Tezanos falla más que una escopeta de feria y sigue usando recursos y dinero de todos los españoles para trampear unas encuestas que siempre van en sentido contrario al resto de los sondeos de las principales empresas demoscópicas y, además, lo hace siempre en sentido favorable a los intereses de Pedro Sánchez, sin duda el gran derrotado de la noche electoral, pero no el único.