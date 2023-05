Cs renuncia a presentarse a las generales y Feijóo se lo agradece

El Comité Nacional de Ciudadanos ha acordado este martes no presentar listas a las elecciones generales del próximo 23 de julio al considerar que "el mensaje de las elecciones locales ha sido muy claro". La formación naranja desapareció de los doce parlamentos autonómicos y de casi todos los municipios tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo.

El secretario general de Cs, Adrián Vázquez, ha señalado en rueda de prensa que comprenden que el partido no es visto como una fuerza transformadora. A pesar del batacazo electoral, Vázquez ha señalado que Cs no se disuelve y sus miembros se van a dar un margen para iniciar un proceso "de rearme orgánico e intelectual" con el fin de prepararse para el próximo ciclo electoral. También ha afirmado que desde la formación no piden el voto para el PP ni para ninguna otra fuerza.

Feijóo agradece que no se "pierdan" votos

Antes de conocerse la decisión de la Ejecutiva de Cs, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido a Ciudadanos la posibilidad de que no concurrieran a las elecciones generales del 23 de julio para que no se "pierdan" votos y puedan "ganar" a Pedro Sánchez en las generales. Dicho esto, se ha dirigido a los votantes naranjas para trasladarles que la "casa reformista" del Partido Popular es "su casa para siempre".

"En mi opinión, será un ejercicio de madurez y responsabilidad. Y en nombre de la España que está esperando el cambio, se lo queremos reconocer. Han entendido el mensaje de este domingo: no podemos dejar que unos pocos votos se pierdan y no se traduzcan en España e impidan las mayorías para que gobierne un partido reformista como el PP", ha apostillado.

Según Feijóo, esa decisión de Cs "ayuda a mandar el mensaje" de que tienen la "oportunidad histórica" de "concentrar todos los esfuerzos en el PP como herramienta útil para ganar a Sánchez". "Desde ya les digo a todos los votantes de Ciudadanos que esta casa reformista es su casa, su casa para siempre", ha manifestado.