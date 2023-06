Sánchez abandona el Patrimonio Nacional y dedica todo el presupuesto a su proyecto estrella para la presidencia de la UE

Tras las intensas lluvias de los últimos días, el Palacio del Pardo amanecía el pasado lunes completamente inundado. Bajo los charcos, alfombras del siglo XVIII que una trabajadora descalza se afanaba en limpiar con una escoba. La instantánea, a la que ha tenido acceso La Noche de Dieter, es tan solo una muestra del declive al que, según los propios empleados, el Gobierno ha condenado a los Reales Sitios que conforman nuestro Patrimonio Nacional.

Según denuncian, Pedro Sánchez ha dejado de lado su conservación, destinando todo el presupuesto a su proyecto estrella para inaugurar la presidencia española de la Union Europea: la Galería de las Colecciones Reales. Se trata de un museo que se empezó a gestar en 1998, pero al que el actual presidente del Gobierno ha querido dar un impulso para poder colgarse la medalla, concidiendo con tal ansiado momento, que ahora podría verse empañado por la convocatoria de elecciones anticipadas, ya que su inauguración estaba prevista para finales de este mismo mes y, en estos momentos, se encuentra en el aire.

La inundación de El Pardo

"Todo el dinero de Patrimonio Nacional durante los últimos años se ha destinado a esta Galería, que ha costado 175 millones de euros, y apenas ha habido gastos para la conservación de los Reales Sitios", denuncia a Libertad Digital Carlos Zarco, miembro del comité de empresa de Patrimonio Nacional en representación del CSIF. No es la primera vez que los trabajadores alertan del declive de los edificios, pero la inundación de esta semana ha sido la gota que ha colmado el vaso.

"¡Esto no había pasado nunca ni puede pasar! -exclama indignado-. ¡Es que esto es la residencia de jefes de Estado! Imagínate que eso pasa estando el presidente de un sitio, el rey de no sé dónde o cuando se va a entregar un Premio Cervantes y está el Rey. ¿Salen corriendo? Pues salimos haciendo el ridículo más espantoso a nivel internacional".

Daños generalizados

A pesar de que desde el Ejecutivo tratan de quitar hierro al asunto, asegurando que no se han producido grandes daños, Zarco niega la mayor. "¡Estamos hablando de alfombras del siglo XVIII que están sumergidas en el agua! ¿Cómo que no ha habido daños?", se pregunta perplejo. Sin embargo, lo más grave es que esto no es un hecho aislado. "La dejación que hay en el resto de los lugares es impresionante: las ventanas del Palacio Real de Madrid, los tejados del Valle de los Caídos, goteras en la Biblioteca Real de El Escorial... Es increíble", lamenta. Y lo cierto es que las fotografias que obran en poder de LD dan buena muestra de ello. "La dejación es absoluta, es un organismo en fase de desaparición", sentencia muy a su pesar.

A la falta de presupuesto, se suma el increíble recorte de plantilla que Patrimonio Nacional ha sufrido en los últimos años. "Hemos pasado de tener 1.200 trabajadores a 800 y pico actualmente y así no se puede hacer ni un mantenimiento, porque claro, entre esas vacantes hay carpinteros, fontaneros, electricistas... El equipo de conservación que ha habido toda la vida en Patrimonio Nacional se ha reducido a la mínima expresión y además es una plantilla ya muy mayor, porque no se han convocado plazas, así que esto está siendo un verdadero desastre", denuncia.

Junto a esta situación, que es la más preocupante -subraya el portavoz de CSIF- también advierten del abandono al que el Gobierno también somete a los trabajadores. "Todavía se les adeuda desde principios de año la subida salarial que se ha hecho al resto de los empleados públicos", asegura. No en vano, el pasado mes de mayo, ya se concentraron frente al Palacio Real de Madrid para protestar por todas estas cuestiones, así como por los más de 4 años y medio de retraso en la negociación del convenio colectivo.

La Galería de Colecciones Reales

La Galería de Colecciones Reales es un proyecto que se empezo a gestar en 1998. Después de un cuarto de siglo, el edificio que Sánchez pretende inaugurar consta de nada menos que siete plantas. Situado en los jardines del Campo del Moro, junto a La Almudena y el Palacio Real de Madrid, el Gobierno pretende venderlo como "el proyecto museístico más importante de España".

Para ello, se trasladarán hasta allí las piezas más emblemáticas de las Colecciones Reales que hasta ahora se podían visitar en los Reales Sitios, de tal modo que muchos de ellos "se están vaciando". Además, segun denuncia Carlos Zarco, la gestión de la Galería se va a externalizar, por lo que los trabajadores no serán empleados públicos, aunque temen que muchos de los que están actualmente destinados en otros edificios de Patrimonio Nacional serán derivados allí para dar apoyo.

"Ni siquiera son capaces de convocar 50 plazas. Ya no hablamos de 400, que son las que nos faltan actualmente, pero al menos las que se necesiten para esto", lamentan desde el comité de empresa. Con todo, si en algo se reafirman desde CSIF es en la tremenda "dejacion" de un Gobierno que, tal y como advierten, está condenando al declive más absoluto a nuestro Patrimonio Nacional.