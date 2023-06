Así es el tapado de Bildu al que el PSOE quiere dar Pamplona: más "autogobierno", "euskera" y "banca pública"

EH Bildu ha exigido a Pedro Sánchez la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a cambio de dar a los socialistas -en cogobierno con los proetarras- la Presidencia de la Comunidad Foral de Navarra. Los proetarras no son la primera fuerza tras las elecciones del 28M y necesitan el apoyo del PSOE-PSN. El PSOE ha reaccionado, como era lógico, intentando eludir lo que Arnaldo Otegi no ha dudado en calificar de "pacto" y no ha tardado un buscar una posible salida para intentar que no se note ese acuerdo entre proetarras y socialistas: un tapado cercano a EH Bildu. Una persona de un partido -Zurekin- que ha asumido antiguos cargos de EA —uno de los fundadores de Bildu— pero con los que podrían disimular su alianza con Otegi. Pues bien, el programa de ese partido parece calcado del de Bildu: "Euskera" por todas partes, "banca pública", más impuestos y un eufemismo: más "autogobierno". La gran pregunta es cómo se consigue una dosis sensible de mayor autogobierno cuando ya se es un Gobierno foral. Y sólo hay una forma: con la que busca Bildu, la independencia.

Una parte del programa de Gobierno de esta formación revela el calco de Bildu. Ese apartado se titula "Un modelo social basado en la comunidad y en la cooperación, en el fortalecimiento del autogobierno y la profundización democrática". Allí se señala que persiguen "la promoción de un modelo social basado en la comunidad y la cooperación entre sus miembros. Que sirva para fortalecer el tejido social, la convivencia y la participación comunitaria en todos los ámbitos de la vida (políticos, sociales, culturales, etc.) en base a las siguientes actuaciones".

Más de lo mismo

La primera, "reforzar el autogobierno de Navarra con más transferencias competenciales y más derechos para la ciudadanía, con una administración más abierta, a su servicio". Resulta complicado pensar en más autogobierno cuando ya es Gobierno foral y Navarra se encuentra fuera hasta del sistema general de financiación del resto de comunidades autónomas. Tan sólo Navarra y el País Vasco disfrutan de este sistema. El siguiente punto es "impulsar la acción comunitaria a nivel de barrio, localidad, municipio, comarca y de toda Navarra, fortaleciendo y apoyando al tejido asociativo formal y no formal tanto en sus vertientes económica como de escucha y promoción de su actividad". Ese tejido asociativo es donde Bildu ha extendido desde siempre su influencia. Más de lo mismo.

"Construir un modelo de convivencia navarro basado en el respeto mutuo y al aprendizaje de la gestión de la diversidad positiva, concebida como un patrimonio cultural propio. Promover el respeto y el diálogo entre las diferentes identidades nacionales y culturales y de una memoria colectiva e inclusiva que integre a todas las personas de nuestra Comunidad", añaden. Y, cómo no, es tan "diverso" que buscan la expansión plena de una lengua que no es navarra. Que es la vasca: "Promover el Euskera como un patrimonio navarro de toda la sociedad del que enorgullecernos, avanzando en la implantación progresiva de enseñanza en euskera en toda Navarra desde el principio de libertad de elección y no imposición".