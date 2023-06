Junts propone a la fundamentalista Anna Erra para sustituir a Borràs como presidenta del 'Parlament'

La alcaldesa en funciones de Vich, Anna Erra, será con toda seguridad la nueva presidenta del Parlamento catalán en sustitución de la condenada por corrupción Laura Borràs. Así lo ha decidido la ejecutiva del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat). La formación separatista y ERC mantendrán su acuerdo de legislatura sobre el reparto de cargos en el pleno extraordinario que se celebrará este viernes para designar a Erra como presidenta de la cámara.

Con la designación de Erra, vicepresidenta también de JxCat, se impone el criterio de Jordi Turull, secretario general de la formación y principal valedor de la dirigente separatista, conocida por su fundamentalismo nacionalista.

Diputada y alcaldesa polémica

Anna Erra ha protagonizado numerosas polémicas tanto como diputada en el parlamento autonómico como en calidad de alcaldesa de Vich. Así, en agosto de 2018, Erra cobró notoriedad por haber ordenado que cada día a las ocho de la tarde se emitiera por la megafonía del Ayuntamiento una especie de fatua independentista con el siguiente mensaje de apoyo a los golpistas entonces encarcelados: "No normalicemos la situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo, la independencia de Cataluña".

En Vich y bajo el mando de Erra se llegaron a instalar jaulas en la Plaza Mayor para que los ciudadanos se pudieran encerrar en ellas y experimentar las sensaciones de los presos. También se sembró la plaza de cruces amarillas en homenaje a los golpistas.

En enero de 2022 llegó a prohibir la instalación de una carpa a favor del bilingüismo en la localidad aduciendo el artículo 96 de las ordenanzas municipales en el que se afirma que "no se autorizará ninguna licencia para ejercer en la vía pública actividades contrarias a la moral, a las buenas costumbres ciudadanas o al orden público".

No menos célebre fue una intervención de Erra en el parlamento en la que se refirió al aspecto físico "diferente" de los "catalanes autóctonos". Según explicó en esa intervención de febrero de 2020, "una de las costumbres y uno de los defectos de muchos catalanohablantes es el de cambiar la lengua, es decir, pasarse directamente al castellano cuando el interlocutor que tienen enfrente les parece que es extranjero o simplemente no habla catalán". "Hay una confusión existente entre los catalanoparlantes –continuó la diputada– que perjudica gravemente nuestra lengua. Piensan que dirigirse a alguien en castellano es un acto de respeto y no es así. Con frecuencia, cuando cambiamos de idioma evitamos que quienes quieren aprenderlo puedan hacerlo. El catalán es una lengua de acogida que hermana, que ofrece oportunidades en el país donde vives. Ahora bien, si esta (lengua) no consigue seducir nuevos hablantes y hacerla habitual entre ellos cada vez será más difícil que el catalán crezca".