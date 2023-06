La mitad de los vecinos de un pueblo de Burgos prefirió votar a un muerto antes que al PSOE

Los vecinos del municipio burgalés de Barbadillo del Pez todavía no saben quién ha ganado las elecciones municipales porque muchos de ellos tuvieron que votar a un candidato difunto, que, de hecho, ha sido el segundo que más apoyos ha recibido de los cuatro que se presentaban. De momento, siguen esperando a que el Constitucional se pronuncie ante un caso prácticamente insólito en democracia.

A las elecciones municipales de este pueblo de 68 vecinos (datos del censo de 2022), se presentaron dos listas, una del PP y una del PSOE, con dos candidatos respectivamente. Sin embargo, uno de los candidatos del PP, Claudio Gómez, falleció repentinamente unos días antes de los comicios.

Aunque el periodo para presentar las candidaturas había finalizado, la Junta Electoral de zona aceptó sustituir su nombre por el de otro candidato. Sin embargo, el juzgado revocó esa decisión y ordenó que los apoyos que recibiese el difunto se contabilizasen como votos en blanco, según recoge El Diario de Burgos.

De este modo, el día de las elecciones, Claudio Gómez obtuvo 34 votos, exactamente la mitad de los vecinos censados en el pueblo. Su compañero de lista y actual alcalde, Julián Hoyuelos, consiguió uno más. Por su parte, los candidatos del PSOE consiguieron 18 y 16 votos. Al ser una población pequeña, el alcalde se elige por votación en el primer pleno municipal entre los tres candidatos que más apoyos han obtenido. Como las papeletas a favor del fallecido se han contabilizado como votos en blanco, eso significa que los dos candidatos del PSOE podrían votarse entre ellos para liderar la corporación municipal a pesar de haber obtenido casi la mitad de los votos cosechados por el PP.

A pesar de que el PP ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, no es optimista con respecto a la decisión que pueda tomarse. El hasta ahora alcalde del municipio, Julián Hoyuelos, conocido por participar en el reality Granjero busca esposa, ha denunciado a El Diario de Burgos que se trata de "una injusticia" y una "anomalía democrática".

"La gente sentía que tenía derecho a votar a dos personas de nuestra lista y por eso ha votado al difunto. Ellos no querían hacerlo en blanco", ha explicado Hoyuelos al periódico local. Asegura que no entiende por qué no les permitieron incluir a otro candidato "cuando había tiempo para nombrarlo", especialmente teniendo en cuenta que es una situación excepcional. "No nos obligan a tener suplentes en estas listas pero, sin embargo, luego no se puede hacer nada".

Por el momento, la web del Ministerio del Interior no ha publicado ni siquiera el resultado de la votación y únicamente indica que "todavía no hay cargos electos" a la espera de que el Constitucional tome una decisión sobre el pueblo que tuvo que votar a un candidato muerto.