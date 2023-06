Feijóo defiende los pactos con Vox: "Vamos a hacer acuerdos con quien garantice una estabilidad"

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este miércoles en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que, cuando su partido no consiga mayorías absolutas, "vamos a hacer acuerdos con quien garantice una estabilidad".

Refiriéndose a los acuerdos alcanzados con Vox tras los últimos comicios municipales y autonómicos, el líder de los populares ha recordado que "todas las CCAA deben constituirse ante del 23 de julio": "El 23 de julio, el único escenario posible es que o hay gobiernos en las CCAA o hay elecciones otra vez. No es posible constituir CCAA después del 23 de julio: agotados los plazos parlamentarios, nos vamos a elecciones".

Feijóo ha dicho que ha insistido al PSOE con su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada: "Mi posición sigue siendo: cuando un partido gana, si el otro partido le facilita la investidura, haremos pactos puntuales de acuerdo al reglamento de la cámara". Sin embargo, "el PSOE nos ha dicho que no, en ningún caso". "Un partido que ha pactado con el PCE, IU y el populismo de Podemos, un partido que está gobernando con independentistas en Cataluña, o que en Navarra y en lugares del País Vasco gobierna con el apoyo de Bildu, no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos", ha añadido.

En el caso concreto de Valencia, el expresidente de la Xunta de Galicia ha señalado que "Vox ha sido determinante para estas elecciones y le ha votado mucha gente. Se han sentado el señor Mazón y los representantes de Vox. Nosotros teníamos una condición: no nos parecía razonable que formara parte del pacto una persona que había sido condenada, y Vox accedió a esa propuesta. Automáticamente, se desbloquea la cámara de las Cortes Valencianas y se hace un acuerdo muy sencillo". Así, "el señor Mazón ha sacado unos excelentes resultados en Valencia, va a ser el presidente de la Generalidad", sin la ayuda del PSOE, que "no ha querido apoyar a quien había ganado las elecciones". En otras regiones, como Canarias y Cantabria, "vamos a hacer acuerdos con quien garantice una estabilidad".

Cataluña y Barcelona

Alberto Núñez Feijóo ha dicho que su número 1 por Barcelona, Nacho Martín, "es un buen elemento": "Es constitucionalista absolutamente convencido y cabal. Tenemos que seguir ensanchando nuestro partido en Cataluña y vamos a intentar captar todo el voto constitucionalista". Porque, según el candidato del PP, "el PSC es constitucionalista en el discurso y no constitucionalista en su acción de Gobierno": "El PSC gobierna con los independentistas. Y no sólo gobierna: le da las presidencias de gobierno".

Con respecto a los pactos en el Ayuntamiento de Barcelona, ha indicado que "el PP no puede hacer alcalde a nadie": "El PP no va a votar a Trías. Tampoco, lamentablemente, vamos a apoyar a Collboni, al menos, de momento, porque nos ha dicho que no quiere saber nada de nosotros: que lo único que quiere son nuestros votos". "Nosotros le hemos planteado la posibilidad de hacer un gobierno constitucionalista en Barcelona, y su respuesta, al menos, la que me han trasladado, es que con el PP no se acuerda nada: "Lo único que tiene que hacer es votarme". Si voto Collboni, salen Collboni y Colau, con un desprecio directo al PP", ha agregado.

En su opinión, "en Barcelona se dará un acuerdo entre PSC, ERC y Trías". Sí que es cierto que Feijóo apoyaría a Collboni "si la señora Colau no forma parte del gobierno": "Sería un paso importante. De momento, la información que tenemos es que la señora Colau formará parte del gobierno del señor Collboni".

"El Frankenstein 2 se lo dejo a Sánchez"

¿Y qué ocurrirá si Feijóo no consigue una mayoría absoluta el 23 de julio? "Mi objetivo es conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Mi objetivo no es pactar con Vox. Y de la misma forma que esto parecía imposible en Andalucía, se produjo. Y de la misma forma que no era fácil en Madrid con Isabel Ayuso, se produjo".

El candidato del PP ha dicho que su objetivo es el de gobernar en solitario, y que la propuesta de Sánchez de pactar con ERC, Junts o Bildu, queda en manos de los socialistas: "El Frankenstein 2 se lo dejo a Sánchez".