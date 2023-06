Iglesias se venga de Yolanda Díaz y alienta la polémica del Sáhara a cuenta de Santos Maraver

Las expectativas de Yolanda Díaz al nombrar como número 2 por Madrid a Agustín Santos Maraver empiezan a caerse como si de un castillo de naipes se tratara. Si su perfil diplomático ya quedó por los suelos tras descubrir que, mientras ejerce como embajador de España ante la ONU, carga bajo seudónimo contra la OTAN, EEUU, la oposición venezolana o la Policía española, además de defender el 1-O, ahora es su polémica mediación en el conflicto saharaui la que le pone en entredicho incluso entre los propios simpatizantes de Podemos y Sumar.

Jefe de Gabinete del exministro Miguel Ángel Moratinos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Maraver fue el encargado de gestionar la huelga de hambre de la activista Aminatu Haidar en 2009. Su papel por aquel entonces dista mucho de los postulados que hoy defiende Yolanda Díaz, tal y como le han reprochado unas juventudes saharauis a las que Pablo Iglesias no ha dudado en dar voz en Canal Red y que exigen su "expulsión inmediata" de las listas de Sumar.

"Denunciamos la hipocresía y el juego con la causa saharaui como arma electoral", sentenciaba este martes en El tablero Ahmedna Abdi, uno de los portavoces de la Juventud Activa Saharaui, que lamentaba que Díaz hubiera situado en el número 3 a su compañera Tesh Sidi y acto seguido hubiera nombrado al máximo responsable de un departamento de Exteriores que fue el primero en empezar a tratar a Marruecos como "potencia administradora" y no como "potencia ocupante" del Sáhara.

"Creo que mi compañera estará más que sorprendida", aseguraba Ahmedna, después de mostrar su más absoluta "repulsa" e "indignación" por el movimiento de Yolanda Díaz, a la que recordaba igualmente el "intento de soborno" que el que el propio Santos Maraver llevó a cabo personalmente para tratar de poner fin a la huelga de hambre de Haidar. "Santos ofreció comprar su dignidad ofreciéndole una casa en Marbella y pasaportes españoles para ella y sus hijos a cambio de que abandonara su protesta pacífica. Este intento ilegal de soborno con recursos públicos muestra una total falta de ética y respeto hacia los derechos humanos fundamentales", denuncian los saharauis, quienes acusan abiertamente al número 2 de Yolanda Díaz de haber sido "un actor clave en la estrategia liderada por Miguel Ángel Moratinos que ha perpetuado y legitimado la ocupación ilegal y la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental"

El Caso Aminatu Haidar

En 2005, siendo ya Santos Maraver asesor de Miguel Ángel Moratinos, el ministro de Exteriores de Zapatero empezó a asumir el viraje semántico que culminaría Pedro Sánchez al reconocer el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara. En 2009, una vez nombrado jefe de Gabinete, le estalló el caso Haidar. La activista regresaba a El Aaiún después de recoger en Nueva York el premio al coraje civil de la Train Foundation, cuando fue detenida por la Policía marroquí al comprobar que en la casilla de nacionalidad de los papeles de acceso había escrito Sáhara Occidental en lugar de Marruecos.

Tras interrogarla, las autoridades del país decidieron requisarle el pasaporte y expulsarla a España. Finalmente, aterrizó en el aeropuerto de Lanzarote, donde inició una huelga de hambre que duró 32 días. En aquel tiempo, el Gobierno envió precisamente a Santos Maraver a negociar con ella. Según informó la Agencia Canaria de Noticias, el hoy número 2 de Yolanda Díaz le llegó a decir que jugarse la vida por la causa no merecía la pena y trató de disuadirla ofreciéndole la nacionalidad española, un trabajo y hasta una casa en Marbella. Sin embargo, la activista no estaba dispuesta a renunciar a sus principios.

El caso escoció en la izquierda, cuyos iconos culturales, como Pedro Almodóvar, Javier y Pilar Bardem o el propio Guillermo Toledo, que se convirtió en portavoz de Haidar, no dudaron en agitar a las masas contra un Gobierno al que consideraban "responsable" de lo sucedido. Finalmente, Haidar puso fin a la huelga después de lograr su propósito de regresar a su residencia de El Aaiún, algo que no consiguió gracias a España ni a la gestión de Santos Maraver, sino a la mediación de Francia.

Una "traición" que continúa

"Soy víctima directa de la traición del PSOE. Lo que me sucedió en 2009 fue consecuencia de la absoluta complicidad del Gobierno de Zapatero con Rabat. Sin el PSOE y sin su cooperación, los marroquíes no me podrían haber expulsado con destino a España", sentenció la propia activista hace un año en una entrevista concedida a El Independiente. En aquel momento, Haidar incluía a Santos Maraver en las filas socialistas. Hoy, la polémica se traslada a Sumar.

Con todo, el juego de equilibrios de Yolanda Díaz parece complicarse. Aunque su número 3, la también activista saharaui Tesh Sidi, no se ha manifestado al respecto, todo apunta a su incomodidad ante el hecho de compartir lista con un diplomático que, por mucho que a posteriori haya manifestado su solidaridad con la causa, tiene un pasado que habla por sí solo, algo que Pablo Iglesias no ha pasado por alto. Por ahora, éste no ha mencionado el asunto en su programa, pero Canal Red ya ha empezado a agitar el avispero. Mientras el que fuera líder de Podemos denuncia la exclusión de las listas de Irene Montero, sus compañeros alientan la polémica de Santos Maraver, entrevistando a una Juventud Activa Saharaui que pregona sus "dudas" sobre el proyecto de Yolanda Díaz.