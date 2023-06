La extrema izquierda se rinde: un sondeo de 'El Diario' da una subida espectacular al PP y la absoluta con Vox

El PP se dispara según la encuesta de Simple Lógica que publica este jueves el periódico de extrema izquierda El Diario, que hasta ahora era los que publicaba unos sondeos menos favorables al partido de Núñez Feijóo.

Sin embargo, en esta ocasión los populares se disparan más de seis puntos respecto a mayo, pasando del 27,9% al 34,1%, y abriendo una gran brecha con el PSOE, a pesar de que los socialistas también suben del 26,2% al 27,9%.

La información del periódico que dirige Ignacio Escolar no hace asignación de escaños a partir de los porcentajes de voto que publica, pero con un 34% de voto no hay muchas dudas de que el PP superaría los 140 diputados y no tendría problemas en alcanzar una mayoría absoluta cómoda con la cuarentena que lograría Vox, que tiene el 14,1% de voto según el sondeo. Hasta ahora, las encuestas de Simple Lógica colocaban a los dos partidos de la derecha lejos de esta mayoría.

Otro dato importante es que el partido de Santiago Abascal superaría a Sumar, que se queda en el 12,9%, si bien el trabajo de campo del sondeo se ha desarrollado justo antes del anuncio de la coalición, aún por concretar, entre la plataforma de Yolanda Díaz y Podemos. En la encuesta anterior, publicada en mayo, la suma de Podemos y el grupo de Díaz llegaba al 18%

El PP en 145 escaños, según Sigma Dos

Por su parte, el barómetro de Sigma Dos publicado este miércoles por Antena 3 noticias augura que el PP tendría 145 escaños, mientras que Vox caería al cuarto lugar y se quedaría con 32, una mayoría también absoluta, pero bastante más ajustada que la que pronostica.

El PSOE, por su parte, tendría 103 diputados mientras que sumar estaría en 31 o 32. Sorprendentemente, la información que ofrece Antena 3 sobre su propia encuesta no incluye los porcentajes de voto, pero el reparto de escaños es muy similar –como por otra parte es lógico– al del sondeo que la misma forma publicaba en El Mundo hace unos días y que le daba un 34,6% del voto, al PSOE un 27,6%, a Sumar un 12,6% y Vox un 11,9%.