Carlos García: "ETA no nos mata, pero no nos dejan vivir"

Carlos García ha logrado una meritoria acta de concejal en Durango en las pasadas elecciones que va a servir, merced al pacto con otros partidos se logrará arrebatar la alcaldía a los bildutarras.

En una entrevista telefónica en Es la Mañana de Federico, García ha recordado que ya fue "concejal en Elorrio", donde logró algo parecido, y que Durango es "el principal municipio que gobierna Bildu" hasta ahora. El popular ha comentado que tras las elecciones de 2019 era "la primera vez que no estaba el PP en el Ayuntamiento y la primera que Bildu tenía la alcaldía".

García ha afirmado que el PP se unirá "a los partidos democráticos" para hacer "que Bildu deje de gobernar", algo "que no ha gustado nada a Otegi, pero a nosotros nos deja muy satisfechos".

De hecho, el popular ha comentado cómo "Bildu se ha dedicado a difundir pasquines insultando y amenazando" tanto a él como a otros miembros de su partido, pero "si pretendía impedir con amenazas e insultos" que su partido apoye que salgan de la alcaldía "no van a conseguir más que lo contrario, que votemos todavía más convencidos".

García ha recordado que en el País Vasco y Navarra "afortunadamente ETA ya no nos mata, pero no nos deja vivir, sigue existiendo el estigma y siguen justificando los asesinatos y demonizándonos a los que defendemos la libertad y la unidad". Por esta razón y "por desgracia", los partidos constitucionalistas "seguimos teniendo que necesitar la ayuda de nuestros compañeros para llenar las listas, eso es la prueba de que no hay normalidad" por mucho de que se trate de decir lo contrario.

Bildu y el PSOE

El nuevo concejal de Durango ha comentado también que en la lista de Bildu "había una persona condenada por atentar contra tres ertzainas" mientras que "en mi lista nueve de los 21 miembros son víctimas del terrorismo".

García se ha referido también a las declaraciones del Delegado del Gobierno en Madrid sobre Bildu, que ha calificado de "indecentes", asegurando que la posición del socialista "es insostenible, debe dimitir y si no debe ser cesado".