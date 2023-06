El PP logra desalojar a Bildu de la alcaldía de Durango

El PNV ha recuperado este sábado la alcaldía del municipio vizcaíno de Durango, en detrimento de Bildu, después de que Carlos García, el único concejal con el que cuenta el Partido Popular en el Ayuntamiento, haya apoyado a la candidata del PNV Mireia Elkoroibide.

En las pasadas elecciones del 28 de mayo, la formación proetarra Bildu fue la más votada. Consiguió 9 ediles frente a los 8 que logró el PNV. Por su parte, el PSE consiguió 2 representantes, y tanto Herriaren Eskubidea como el PP alcanzaron un asiento cada uno. En la anterior legislatura el Partido Popular no tenía representación.

Tras los comicios, el popular Carlos García ya anunció que otorgaría su apoyo a la candidata del PNV con el objetivo de desalojar a la formación proetarra del poder y así ha sido este sábado. Su voto ha sido decisivo porque la candidata del PNV ha obtenido 11 apoyos (8 de su partido, 2 del PSE y 1 del PP) frente a los 10 que ha conseguido la candidata de Bildu (9 de su formación y 2 de Herriaren Eskubidea, formado por exmiembros de Podemos). Si García no hubiera votado a favor del PNV, Bildu se habría hecho con el bastón de mando al ser la lista más votada.

La sesión de constitución de la Corporación ha arrancado a las 9.00 horas con un salón de plenos abarrotado de tal modo que finalmente el exsecretario de Estado del PP y jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que cerró la lista de los populares en el municipio y que se ha desplazado hasta Durango, no ha podido acceder al interior. Junto a él ha estado también Daniel Portero, hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000.

Tras recibir el bastón de mando la nueva alcaldesa de Durango ha destacado que el de este sábado es para ella "un día muy importante". "Estoy fuerte y preparada y voy a trabajar duro para mejorar Durango. No soy la primera alcaldesa, pero sí soy quien más va a trabajar y pelear por mejorar Durango", ha indicado, al tiempo que ha añadido que gobernará "para todos desde el máximo respeto y la tolerancia".

"Por Jesús María Pedrosa"

En su turno de palabra y tras jurar su cargo el concejal del PP Carlos García ha mostrado su satisfacción por "apoyar, mas allá de siglas, a una buena persona" y ha tendido la mano a la nueva alcaldesa para "impulsar las medidas" que el municipio necesita y superar el "desgobierno".

Asimismo, ha advertido de que él no es el representante del PP que debería estar el Pleno, de tal modo que "si estoy aquí es porque no puede estar Jesús María Pedrosa", edil popular asesinado por ETA en Durango el 4 de junio del año 2000. "Voy a votar por él y por todos los que como él no pueden estar aquí... Se inicia una nueva etapa de libertad y democracia", ha finalizado.