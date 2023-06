Feijóo llama a terminar con las "trincheras" que ha intentado construir el "sanchismo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ensalzado la "política de Estado" de su formación al evitar un gobierno de Bildu en Vitoria o de independentistas en Barcelona, y ha apelado a la ciudadanía a otorgarle una "mayoría suficiente" que le permita "romper de una vez por todas la política de bloques que ha intentado construir el sanchismo".

Así lo ha aseverado en su intervención durante el acto que el Partido Popular ha celebrado este domingo en el Parque de El Retiro de Madrid, donde ha estado acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, además de otros presidentes autonómicos, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El líder del PP ha calificado de "determinante" la postura de su formación al apoyar al PSOE en algunas ciudades como Barcelona o Vitoria y ha celebrado el "vuelco" dado al convertirse el PP en el "partido hegemónico de España" tras los resultados de las elecciones del 28 de mayo. Para el presidente del PP, este sábado, día en el que se constituyeron los ayuntamientos, "empezó el cambio político en España".

"Se acabaron las trincheras, se acabaron los bloques, se acabaron las divisiones, se acabaron las zanjas. Vamos a por la mayoría y vamos a cumplir nuestro deber en el Gobierno o en la oposición", ha clamado el líder del PP. "Solamente romperemos la política de bloques de forma definitiva desde el Gobierno de España con una mayoría sólida y suficiente para abrir otra vez España a los españoles", ha sostenido, para añadir que todo lo que ha pasado en los últimos cinco años "no se puede volver a repetir".

La "bajeza moral" del PSOE

Asimismo, ha aseverado que se ha acabado el "escuchar moralinas de quienes no las pueden dar" porque "mantienen en el cargo a una persona que ha dicho que Bildu ha salvado más vidas humanas que el PP", ha dicho en referencia a las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín.

"Por supuesto no vamos a aceptar moralinas de aquellos que no aceptan que gobierne el que gane, que parece obvio, que gobierne la lista más votada; que han hecho a España rehén de los que quieren romper la unidad territorial (...) o que nos han pedido apoyo para sacar de la alcaldía a un independentista en la capital de Cataluña el mismo día que le daban la de la capital de Galicia a un partido soberanista", ha agregado.

En este sentido, ha avisado que cree que el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, "jamás" habría apoyado al PP de la manera en la que este lo ha hecho en las capitales de Cataluña y País Vasco, si bien "no le importa" porque el PP ha cumplido con su deber, aunque ha incidido en que el jefe del Ejecutivo "debería no insultar" al PP. "Si no nos dan las gracias (por el apoyo en Barcelona y Vitoria) y además nos insultan, pues la bajeza moral también se aplica ahí", ha lamentado.