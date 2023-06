El partido de Puigdemont y el PSC negocian su pacto en la Diputación de Barcelona a pesar de la operación Collboni

En una conocida, minúscula y cara marisquería de Hospitalet de Llobregat, una foto de la alcaldesa de la ciudad, Nuria Marín, junto a Carles Puigdemont compite en la pared con los retratos de los cocineros Ferran y Albert Adrià, naturales de la localidad, el exfutbolista Gerard Piqué y otros famosos que han visitado el local. La estampa de la alcaldesa con el prófugo se tomó cuando Puigdemont presidía la Generalidad y daba cuenta de la excelente sintonía personal entre Marín y el dirigente golpista, que antes de presidente regional había sido alcalde de Gerona.

Ahora mismo y a pesar del estupor que ha causado en Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Puigdemont, la operación de los socialistas y los comunes con el voto del PP para arrebatar a Xavier Trias la alcaldía de Barcelona, tanto el PSC como JxCat negocian mantener el pacto que suscribieron en 2019 en la Diputación de Barcelona. La "trastada" que los socialistas le han hecho a Trias, según la expresión del propio afectado, es peccata minuta en comparación con las excelencias de un acuerdo que lleva aparejado el manejo de un presupuesto de 1.242 millones de euros.

De hecho, un acuerdo entre el PSC y Junts era mucho más difícil cuando sólo habían pasado dos años del golpe de Estado separatista y con la mayoría de sus dirigentes en prisión que ahora. Sin embargo, se impusieron la necesidad y la relaciones personales, la sintonía entre Marín, que iba a ser la presidenta de la Diputación y Puigdemont, cuya esposa, Marcela Topor, pasaría a cobrar un sueldo de seis mil euros mensuales por presentar en inglés un programa que emiten con nula audiencia las televisiones locales controladas por la entidad provincial.

Y si entonces a Puigdemont no le importó pactar con uno de los partidos del 155, mucho menos ahora que hasta la víctima de la "operación Collboni" asegura que su caso no tiene que influir en las negociaciones para mantener el control de la Diputación condal. Es más, Trias critica con dureza y amargura a Collboni, pero el "que us bombin" (que os den o que os zurzan) que lanzó desde la tribuna de la sala noble del Ayuntamiento de Barcelona (la que se dedica a las bodas civiles y a los plenos solemnes) no iba para nada dirigido a los socialistas, sino más bien a los comunes de Colau y al PP.

Trias no quiso compartir la alcaldía

Collboni ofreció a Trias un pacto para Barcelona que contemplaba el reparto de la alcaldía, pero Trias se negó y ahí cavó su tumba política. Ahora se queja y recomienda a los suyos que no se fíen de Collboni. Pero esos reparos no afectan a la cuestión de la Diputación de Barcelona. Todo son palabras de elogio por parte de Trias para Nuria Marín, de la que recuerda principalmente que se opuso a la actuación policial para frenar el golpe de Estado durante el infausto 1-O de 2017.

Además, cada provincia, como cada municipio, tiene sus particularidades. Así, el PSC ha pactado con ERC el control de las diputaciones de Lérida y Tarragona. En la primera, Junts tiene diez diputados frente a los ocho de ERC y los cuatro del PSC. En la segunda, PSC y Junts suman ocho diputados cada uno por los nueve de ERC. En el caso de Barcelona, el PSC tiene 19; ERC, 11; Junts, 10; los comunes, 5; el PP 4; una formación local de Tarrasa, 1 y Vox, otro. Con ese reparto, todo conspira para la reedición del acuerdo sociovergente. En el caso de Gerona, el pacto será entre independentistas pues al PSC sólo le corresponden cinco diputados frente a los diez de Junts, los ocho de ERC y los dos de la CUP.