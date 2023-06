Feijóo se rodea de feministas en pleno órdago a Vox en Extremadura por "negar la violencia machista"

El PP acusa las críticas por el acuerdo firmado con Vox en la Comunidad Valenciana. La inclusión del término "violencia intrafamiliar" ha llevado a la izquierda, y a algunos cargos del partido, a criticar una cesión a Vox que, según entienden, puede trasladar la idea de falta de compromiso con las mujeres. La respuesta de Alberto Núñez Feijóo ha sido elevar el tono contra los de Santiago Abascal y rodearse de feministas críticas con Pedro Sánchez.

El mismo día que su líder en Extremadura, María Guardiola, rechazaba incluir a Vox en el gobierno porque "niega la violencia machista" o "tira a la basura la bandera lgtbi", Feijóo se reunía con históricas defensoras del feminismo clásico como Amaia Valcárcel, que le ofrecían su confianza y le agradecían haber apoyado la reforma de la Ley del Sólo sí es Sí para frenar la rebaja de penas a violadores y pederastas.

"Podías haberle dejado hundirse (a Sánchez) y decidir arreglarlo luego; no lo has hecho y te lo agradezco, ha sido una gran honradez", le trasladaba Valcárcel durante el acto, organizado por la fundación Reformismo 21 y que no había sido incluido en la agenda pública del presidente del PP, por lo que se celebró sin la presencia de medios.

El partido informaba después en una nota de prensa de su contenido, señalando que Feijóo había participado en el ciclo organizado por la fundación bajo el título "Riesgos para los menores y retos del feminismo: el espejismo queer y la explotación sexual". En el encuentro participaban otras feministas como la escritora Mabel Lozano y la profesora de Universidad Montserrat Iglesias.

A ellas, Feijóo les ha prometido aprobar una ley contra la trata de mujeres y la explotación de menores, acusando al Gobierno de haberla "dejado guardada en un cajón". Además, ha coincidido en rechazar la Ley Trans y se ha comprometido a aprobar una nueva norma, si llega a La Moncloa, que respete realmente a este colectivo sin perjudicar a las mujeres.

El encuentro se producía en plena catarata de ataques a Vox por parte de su líder en Extremadura, apenas unos días después de que sus propios compañeros de partido del PP en la Comunidad Valenciana hayan pactado con los de Abascal la configuración de un gobierno, y de que en Baleares hayan llegado también a un acuerdo para la presidencia del Parlamento.

El detonante del malestar en el PP

El presidente del PP se situaba a la cabeza de la respuesta a Vox cuando su número dos por esta ciudad, José María Llanos, negaba la expresión "violencia machista" o "violencia de género" para referirse a la violencia ejercida contra las mujeres. "La violencia machista existe y en el PP no daremos un paso atrás", decía Feijóo en un mensaje en Twitter respondiendo directamente a las palabras de Llanos.

Esta misma semana, Feijóo se reafirmaba en su postura durante un desayuno informativo en el que lanzaba varios avisos a Vox al prometer "no derogar" ninguna de las leyes aprobadas en esta materia que también han contado con la aprobación o el impulso del PP. "No vamos a negar la violencia machista", dijo en plena batalla con Abascal por su rechazo a emplear esa expresión y sustituirla por la de "violencia intrafamiliar".

El líder del PP se desquita así de un acuerdo con el que ha parece encontrarse más incómodo según avanzan los días, antes las críticas de la izquierda que cree haber encontrado un hueco por el que poder colarse para frenar el permanente ascenso de Feijóo en las encuestas.