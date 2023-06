Sémper endurece el tono contra Vox: "No nos dejaremos contaminar por políticas poco edificantes"

Lo ocurrido en Extremadura entre PP y Vox ha desatado una guerra dialéctica y política entre ambos partidos a las puertas de las elecciones generales. Cuando el foco se situaba sobre Pedro Sánchez, sus alianzas con Bildu o su rechazo, ahora, a Irene Montero, la derecha lo ha redirigido hacia sus enfrentamientos.

"No nos dejaremos contaminar por políticas poco edificantes", ha advertido el portavoz del PP, Borja Sémper, a los de Santiago Abascal, durante un acto este jueves en Madrid para presentar la campaña de su partido de cara al 23-J, con una llamativa puesta en escena en la que se le podía ver en un atril, con una playa de fondo, llena de sombrillas azules en la que se podía leer "verano azul", para llamar a la movilización del voto en pleno verano.

Sémper, que colgaba del cuello unas gafas de sol acorde con la estética del acto, ha aprovechado para advertir a Vox de que "el PP no renunciará a sus principios", marcando como uno de ellos "no someterse a las minorías parlamentarias" para no llegar al poder "a cualquier precio", como hizo Pedro Sánchez, poniendo de ejemplo lo ocurrido en Extremadura. De hecho, ha afirmado que es necesario también "derogar la falta de seriedad y la radicalidad", en referencia a Vox.

El PP respalda a Guardiola

Sin llegar a utilizar las mismas expresiones que la candidata en Extremadura, María Guardiola, que acusó a Vox de "negar la violencia machista, deshumanizar a los inmigrantes y tirar a la papelera la bandera lgtbi", Sémper sí ha seguido su misma línea al reprochar a Vox pretender llevarnos a una España ya superada, advirtiendo de que "nuestro precio es preservar los avances sociales, culturales y económicos que se han alcanzado", en clara referencia a las posturas enfrentadas de ambos partidos sobre la "violencia de género".

Este está siendo el principal escollo en las negociaciones PP-Vox. El uso de la expresión "violencia intrafamiliar" en el acuerdo de la Comunidad Valenciana se ha convertido en un quebradero de cabeza para los populares a medida que han avanzado los días, hasta el punto de hacer volar todos los puentes en Extremadura, antes en Murcia, y quizá también en Aragón, a la espera de saber si el acuerdo para el Parlamento de Baleares da finalmente fruto en la configuración del gobierno.

En este sentido, Sémper ha advertido de que "se niega a que nadie les dé lecciones en defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia machista", recordando que el PP firmó hace 20 años el pacto de Estado contra la violencia de género. El portavoz ha atribuido a su partido el mérito de haber conseguido que "hasta Abascal reconociera ayer la existencia de la violencia machista", según declaró en una entrevista en Canal Sur Radio.

"No nos vamos a dejar contaminar por la agresividad, ni por lonas ni por la política poco edificante de la que hay que pasar página", ha dicho Sémper, que ha señalado a Jorge Buxadé, el vicepresidente de Vox enviado por el partido para la constitución de la Asamblea de Extremadura, de romper las negociaciones en esta comunidad. "Esto no es un zoco ni un un mercado", ha defendido sobre las aspiraciones de Vox de reclamar un peso excesivo en Extremadura, no acorde con el resultado de las urnas, como recalcó ayer Alberto Núñez Feijóo.