Feijóo no cierra la puerta a un pacto con Vox en Extremadura basado en sus "principios y compromisos electorales"

El presidente del PP intenta templar ánimos en plenas negociaciones con Vox, después de las duras palabras contra los de Abascal vertidas por su candidata en Extremadura, María Guardiola, y el tono empleado también por su portavoz, Borja Sémper. Alberto Núñez Feijóo respalda la decisión adoptada en esta región pero sin dar un portazo definitivo a un posible acuerdo, como sí hizo Guardiola al hablar de una repetición electoral.

"En Extremadura ha habido una divergencia importante que nos separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo", ha dicho Feijóo durante la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Madrid, que se ha celebrado en Sol y a la que ha acudido para mostrarle su apoyo.

Eso sí, Feijóo ha aprovechado para volver a lanzar una advertencia a Vox, al que ya reprochó el pasado miércoles haber exigido demasiado en Extremadura por pretender presidir la Asamblea, tener un puesto extra en la Mesa y querer entrar en el gobierno. "Nuestro contenido de las negociaciones es conocido: negociamos con la Constitución y el Estatuto de esas comunidades autónomas; mantenemos y defendemos nuestros principios y compromisos electorales", ha recalcado.

Entre esos compromisos electorales, estaría no gobernar con Vox en el caso de Guardiola, que repitió varias veces en campaña que no les incluiría en el Ejecutivo extremeño, siendo uno de los argumentos que ha esgrimido para romper con ellos. Por su parte, los de Abascal defienden que su promesa fue "hacer valer sus votos y no regalarlos" para "no convertirse en el coche escoba del PP", de ahí que exijan en todas las regiones entrar a gobernar para influir realmente a la hora de hacer política.

Sin embargo, las expresiones empleadas por la extremeña acusando a Vox de "no reconocer la violencia machista, deshumanizar inmigrantes y tirar a la papelera la bandera LGTBI", han comprometido a sus propios compañeros de partido en otras regiones, especialmente en la Comunidad Valenciana donde han llegado a un acuerdo de gobierno.

En Baleares y Aragón han firmado un pacto para el reparto de las Mesas de los Parlamentos, algo que no ha sucedido en el caso de Murcia, donde el PP ha rechazado también pactar con Vox, favoreciendo con ello la entrada del PSOE en la Mesa de la Asamblea, como ha ocurrido en Extremadura donde la presidencia de este órgano ha recaído en los socialistas.

¿Qué hará Feijóo el 23-J?

Una diferencia de criterio que Feijóo ha defendido esta mañana al asegurar que el PP gobierna sin Vox en cinco de las nueve comunidades en las que ha ganado, y ha vuelto a insistir en que "su modelo" es el de "las grandes victorias", poniendo de ejemplo lo ocurrido en Madrid, Andalucía, Galicia o La Rioja, donde el PP ha logrado mayoría absoluta. "Ha sido así toda mi vida y lo seguirá siendo lo que me quede de mi biografía política", ha dicho.

De esta forma, el presidente del PP ha vuelto a esquivar la pregunta recurrente sobre si pactará con Vox después del 23-Jm en caso de que necesite sus votos para la investidura o para gobernar, insistiendo en que aspira a conseguir el respaldo suficiente para que no sea así. En este sentido ha destacado también la labor hecha por Isabel Díaz Ayuso en Madrid hasta lograr esa mayoría absoluta que le permite gobernar sin los de Abascal.