Las claves de los pactos y disputas del PP y Vox

Los pactos entre PP y Vox avanzan. Y entre las medidas que se irán incorporando a esos acuerdos de gobernabilidad figura la eliminación de las subvenciones a los medios que promuevan el separatismo. La decisión se pondrá en marcha ya en la Comunidad Valenciana y se extenderá a los distintos pactos o alianzas entre las dos formaciones.

La Comunidad Valenciana ha anticipado lo que será un eje de actuación conjunta en los distintos territorios en los que se necesite un pacto de gobernabilidad entre PP y Vox. Y allí se aplicará de inmediato la eliminación de "las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los países catalanes".

No se trata de una cuestión estrictamente lingüística, sino más bien del cierre del grifo a todo lo que suponga la promoción del separatismo. Y hay que recordar que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana esa partida ha supuesto casi 10 millones en ayudas públicas procedentes de la Administración regional y otro millón inyectado desde el Ayuntamiento de Valencia.

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura ha sido muy dura al justificar su falta de acuerdo con Vox. "Yo no quiero ser presidenta a cualquier precio", ha sentenciado. María Guardiola ha denunciado el "ansia de poder" de la formación de Abascal y ha asegurado con firmeza que no quiere en su Gobierno a quienes niegan la violencia machista o deshumanizan a los inmigrantes. "No puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, los que usan el trazo gordo, los que están deshumanizando a los inmigrantes, a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI... Ellos han antepuesto sus ansias de poder al cambio...

Todo se ha teledirigido desde Madrid porque Extremadura no les importa nada. Hoy se ha presentado el capataz del señor feudal a decirnos a los extremeños lo que tenemos o no tenemos que hacer. Me parece una vergüenza y los extremeños no merecen este bochorno", ha dicho.