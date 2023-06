Feijóo acepta debatir con Sánchez en Atresmedia y rechaza hacerlo en RTVE por "falta de neutralidad"

Alberto Núñez Feijóo ha aceptado la propuesta para debatir con Pedro Sánchez en Atresmedia en un cara a cara que se celebraría el próximo 10 de julio, sin la intervención del resto de partidos políticos.

El partido informa de que "entienden que el PSOE, ávido de debates, aceptará hoy mismo la propuesta" para iniciar conversaciones" que les permitan acordar los términos en los que tendrá lugar.

El PP defiende su decisión asegurando este fue el "primer grupo de comunicación que se dirigió a ellos" y dice que "toma nota de la posibilidad de un debate con PSOE, PP, Sumar, ERC, PNV y Bildu", sin llegar a dar su visto bueno a esta propuesta que, en todo caso, se llevaría a cabo al margen del cara a cara entre Feijóo y Sánchez.

Desde el PSOE "saludan la celebración de un cara a cara en Atresmedia" pero "reiteran la aceptación del resto de debates que han planteado los diferentes medios de comunicación", en referencia a los de RTVE, Mediaset y el Grupo PRISA.

Duras acusaciones contra RTVE

Al mismo tiempo, el vicesecretario del partido, Esteban González Pons, ha enviado una dura carta a RTVE rechazando su propuesta para debatir acusando al Ente Público de "falta de neutralidad" y de llevar a cabo una "burda utilización de la pública por el partido del Gobierno".

Según explican, después de que el PSOE no se presentara a una reunión fijada el lunes para acordar las condiciones del cara a cara, que entienden como una "ruptura del a negociación", el Ente Público ha convocado por carta a PP y PSOE en exclusiva a una "fecha y hora inamovibles" para celebrar "la misma reunión que, el lunes, el PSOE declinó celebrar". Algo que critican por "ir demasiado lejos, incluso para el tipo de dirección de informativos que se ha impuesto en la pública".

"No, no vamos a acudir", advierte el PP que se pregunta: "¿Por qué tendríamos que obedecer una orden por escrito de los informativos de RTVE?". Insta además al PSOE a ponerse en contacto con ellos directamente si quieren negociar. "Sabe dónde encontrarnos, no necesita que los informativos de RTVE hablen en su lugar", señalan.

En la carta, aprovechan para acusar al director de informativos de la cadena, Josep Vilar, de "ser parte de la estrategia de campaña del PSOE" y advierten de que "estarán pendientes, con la Junta Electoral, de lo que esa televisión pagada con los impuestos de los españoles, vaya a hacer con los debates en esta campaña".