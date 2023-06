Puigdemont ordena romper con el PSC en la Diputación de Barcelona, que queda a expensas del PP

El partido de Puigdemont no quiere repartirse la Diputación de Barcelona con los socialistas, como ha sucedido en los últimos cuatro años, y busca una alternativa con ERC y el diputado de "Tot per Terrassa". Así lo ha anunciado este martes el portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Josep Rius, quien ha asegurado que buscarán una "mayoría alternativa". La decisión de la ejecutiva del partido independentista podría dar pie a la repetición de la operación que les arrebató la alcaldía de Barcelona.

Una especie de afán de venganza por esa operación para aupar al socialista Collboni y la proximidad de las elecciones generales han animado a los principales dirigentes de Junts a apostar por un intento de acuerdo con ERC y el alcalde Tarrasa que el PSC se plantea contrarrestar con negociaciones con dos diputados adscritos a Junts pero orgánicamente independientes de la formación de Puigdemont, así como integrando a los comunes en el acuerdo. Esa es la primera opción. La segunda, repetir lo de Barcelona con el apoyo de los cuatro diputados del PP en corporación provincial.

El resultado de las elecciones municipales en la demarcación de Barcelona ha dado como resultado el siguiente reparto en la Diputación: PSC, 17 diputados; Junts, 12; ERC, 11; En Comú, 5: PP, 4; "Tot per Terrassa", 1 y Vox, 1. La pretensión de Puigdemont es sumar 24 diputados con ERC y "Tot per Terrasa". Quedaría así a dos de la mayoría absoluta. El PSC, por su parte, negocia con los comunes y trata de conseguir el voto de dos diputados de Junts para sumar 25. Pero la otra opción es contar con los comunes y con el PP, lo que sumaría 26 escaños, uno por encima de la mayoría absoluta.

Antecedentes

De entrada, los comunes se muestran reticentes a contar con el voto del PP, pero dados los antecedentes no es descartable que se vuelva a imponer la misma aritmética que en el Ayuntamiento de Barcelona, donde los cuatro concejales del PP encabezados por Daniel Sirera fueron tan determinantes como los votos del grupo de Colau para arrebatar la alcaldía al candidato de Junts, Xavier Trias.

En cualquier caso, los socialistas manejan varias posibilidades y no descartan lograr el apoyo de dos diputados adscritos a Junts para desbaratar la maniobra de Junts, que supone poner en riesgo la gestión de parte de los 1.300 millones de euros que maneja la Diputación de Barcelona. La constitución de la Diputación está prevista para los días 13 o 14 de julio, en plena campaña electorales de las generales.