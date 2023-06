TV3 censura en un documental a dos profesores críticos con la Ley Trans para no aguarle a Sánchez la campaña

La Ley Trans vuelve estos días a un primer plano con motivo de la celebración del Orgullo. Sin embargo, los medios afines al Gobierno no dudan en ofrecer una visión sesgada de la misma para no volver a agitar la polémica a las puertas de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Es el caso de TV3, donde este domingo el programa 30 Minutos emitía un documental llamado Vidas trans, en el que la televisión catalana no dudaba en censurar las entrevistas que sus propios periodistas habían grabado a dos profesores críticos: José Errasti, titular de Psicología Clínica de la Universidad de Oviedo y Silvia Carrasco, titular de Antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Así lo han denunciado ambos en sus respectivas redes sociales e incluso ante el Juzgado de Guardia de la Gran Vía de Madrid, donde llegaron a solicitar que se paralizase la emisión ante lo que consideran una clara vulneración de sus derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, recogidos en los artículos 16.1 y 20.1 de la Constitución Española. Una vez emitido el documental, lo que pretenden es que la Justicia obligue al menos a TV3 a entregarles el material grabado para que así ellos puedan difundirlo libremente.

"Estamos hartos. No solo no muestran nunca ni la postura de la investigación crítica ni la persecución que recibimos, sino que ahora nos hacen perder el tiempo y gastan dinero público sin informar con imparcialidad ni pluralidad sobre el tema", denuncia Carrasco en declaraciones a Libertad Digital. Esta profesora fue entrevistada "durante más de dos horas" en Barcelona, pero para grabar a Errasti, "tres trabajadores se desplazaron a Oviedo durante dos días", con el consecuente gasto para el ente público. Nada de lo que ambos dijeron ha sido incluido en el mencionado documental.

La excusa que les dio el pasado viernes el director del programa, Carles Solà, es que la cercanía electoral "desaconsejaba" su presencia en dicho espacio, ya que "el tema del transgenerismo es un tema sobre el que discuten los partidos políticos" y la Junta Electoral "podría sancionarles" si aparecían en el programa. Sin embargo, tal y como subrayan los profesores, este organismo "en ningún caso puede interferir en la libre expresión de personas que no son candidatas en ninguna lista", motivo por el cual consideran que se trata de una burda excusa y de una censura absolutamente "inaceptable". No hay que olvidar que ERC, partido de Gobierno en Cataluña, es uno de los principales socios de Pedro Sánchez.

Entrevistas grabadas hace meses

El origen de esta "historia absurda", que sus protagonistas pretenden compartir "para que la gente entienda el nivel de censura presente en los medios respecto de la crítica al transgenerismo", se remonta al pasado mes de abril. El programa 30 Minutos de TV3 se puso en contacto con ellos con motivo de un programa pensado para el Día del Orgullo. "Les interesaba nuestra opinión como académicos críticos con la ideología transgenerista", explican los profesores.

.@SilviaCarrascoP y yo hemos sido objeto de cancelación por parte de la tv pública catalana TV3 @tv3cat. Es una historia absurda que compartimos en un hilo escrito por los dos para que se entienda el nivel de censura al que llegan los medios ante la crítica al transgenerismo. 1/ — Jose Errasti (@Jose__Errasti) June 23, 2023

A fin de recabar la misma, varios periodistas visitaron a Silvia Carrasco en su despacho de la Universidad Autónoma de Barcelona: "Durante más de dos horas, se repasó el carácter reaccionario de dicha ideología, su penetración en las escuelas, la valoración de la nueva ley, el machismo y la misoginia que la inspiran...". En el caso de José Errasti, el interés era tan grande que incluso los periodistas no dudaron en desplazarse a Oviedo durante dos días para charlar con él largo y tendido: "Se trataron análisis desde la psicología, la filosofía y la política del transgenerismo". Incluso grabaron "íntegramente" el acto de presentación de su libro Mamá, soy trans.

A pesar del dinero y del trabajo invertido, su sorpresa llegó el pasado viernes, cuando el propio director del programa se puso en contacto con ambos profesionales para informarles de que el documental en cuestión se emitiría este domingo 25, pero que "desde la dirección de TV3" se había optado por "eliminar por completo" la presencia de ambos profesores en aras a mantener la neutralidad informativa en plena cuenta atrás para el 23-J por miedo a ser sancionados.

La denuncia de los profesores críticos

Atónitos, Errasti y Carrasco recuerdan que "la Junta Electoral no tiene competencia para sancionar contenidos fuera de los periodos de campaña electoral" y que "en ningún caso puede interferir en la libre expresión de personas que no son candidatas en ninguna lista". Además, denuncian que las experiencias descritas por las personas trans que finalmente han aparecido en el vídeo "no son neutras, naturales, ni están libres de ideología". En este sentido, insisten en que está claro que el programa 30 Minutos es "ideología y política de principio a fin", pero subrayan que "éso no es malo. Lo malo es presentar sólo una postura en vez de presentar dos".

Con todo, y una vez emitido, los profesores exigen que se les devuelva el material "de más de cinco horas" que fue grabado para poder divulgarlo ellos como buenamente entiendan. "Consideramos que estamos ante un simple y claro ejercicio de censura, especialmente grave viniendo de un medio de comunicación público, que empleó dinero público y tiempo de sus trabajadores en obtener material que ahora guarda en un cajón para que no se vea y divulgaremos lo ocurrido tanto por medios nacionales como internacionales como un nuevo ejemplo de una cancelación hecha desde la misoginia y el pensamiento retrógrado", advierten. A su juicio, la única posibilidad de imponer este "delirio" trans es la censura y, por eso, prometen luchar contra ello con todas sus fuerzas.

En su camino, no estarán solos. Cuentan con el apoyo de numerosos colectivos feministas, pero también con el de Amanda, la Agrupación de madres de niños y niñas trans víctimas de disforia de género de inicio rápido. Todas ellas han vivido en primera persona el daño que una "moda" puede hacer a jóvenes confundidos en la etapa más difícil de sus vidas. Por ello, siguen tratando de dar apoyo a otros padres que, de un día para otro, puedan verse en tal delicada situación, recibiendo únicamente información sesgada por parte de transactivistas y medios afines.