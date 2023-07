El PP amplía su victoria sobre el PSOE y le arrebatará hasta 900.000 votantes

A falta de tres semanas para las elecciones generales, las encuestas siguen dando alas a una posible mayoría absoluta de PP y Vox, con una clara victoria de los populares sobre el PSOE, a quien, según apunta este sábado el diario El Mundo, Feijóo le arrebataría hasta 900.000 votos. Así lo vaticina el último sondeo de Sigma Dos que, si bien sigue situando a Sumar como segunda fuerza política, constata una caída en intención de voto para Yolanda Díaz.

En la última semana, los populares habrían pisado el acelerador hasta lograr un 34,4% de los votos y entre 140 y 143 escaños, mientras que el PSOE caería dos décimas y se situaría en el 28,2%, moviéndose en una horquilla de entre 102 y 105 diputados. Los datos son especialmente relevantes, puesto que la encuesta habría sido realizada entre el 26 y el 20 de junio, por lo que contemplaría los acuerdos PP-Vox en Baleares y Extremadura, con la polémica rectificación de María Guardiola incluida, las polémicas encadenadas durante la semana del Orgullo LGTBI que el PSOE ha tratado de agitar frente al PP y las apariciones televisivas en El Hormiguero tanto de Alberto Núñez Feijóo como de Pedro Sánchez.

Tranferencia de voto

Según refleja Sigma Dos, la fidelidad de los votantes sigue siendo el principal escollo para este último: solo un 62,3% de los electores del PSOE en 2019 repetirían voto, mientras que un 13,1% se iría al PP, lo que representa ya a casi 890.000 votantes. Por el contrario, solo 116.000 ciudadanos recorren el camino inverso.

Más suerte parece tener Sánchez a su izquierda. Aunque 600.000 de sus antiguos electores elegirán el 23-J la papeleta de Sumar, el PSOE se nutre de 755.000 ciudadanos procedentes de ese espacio. Un saldo positivo, pero insuficiente para compensar sus pérdidas hacia el bloque contrario. Además, los socialistas son los que mayor número de indecisos tienen en sus filas.

La suma de los bloques

Por lo que respecta a Vox, la encuesta publicada por el diario El Mundo le otorga una ligera subida en la última semana hasta situarse en el 13,5% de los votos, lo que se traduciría entre 34 y 36 diputados. La suma con el Partido Popular se ubicaría así en una horquilla de entre 174 y 179, a los que probablemente se unirían los de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que lograría entre uno y dos escaños, con lo que la suma se elevaría a un rango de entre 175 (la mayoría absoluta se sitúa en 176) y 181 diputados.

La caída más importante en el panel semanal de Sigma Dos la sufre Sumar, que cae casi un punto y se queda en el 12,8%, con lo que podría perder hasta cuatro diputados y quedarse entre 31 y 33. Así las cosas, la suma del PSOE con la coalición liderada por Yolanda Díaz llegaría, en el mejor de los casos, a los 138 diputados, por debajo incluso del resultado del Partido Popular en solitario. En el caso de Sumar, la infidelidad de sus votantes también parece ser un problema. No en vano, cuatro de cada diez votantes que en 2019 eligieron a alguno de los partidos que conforman esta plataforma no apoyarán ahora a la actual vicepresidenta segunda del Gobierno: un 20,4% se iría al PSOE, un 2,4% a la derecha, un 8% está indeciso y un 9,1% apoyaría a otros partidos, previsiblemente los nacionalistas en el País Vasco y Cataluña, donde Sumar se ha posicionado a favor de un referéndum.

Mientras tanto, en Cataluña no hay grandes variaciones respecto a la semana pasada. Tanto ERC como Junts per Catalunya conseguirían entre 10 y 11 diputados, y la CUP mantendría entre 1 y 2. Los dos últimos ya han advertido Sánchez de que esta vez no le darán sus votos si no hay un compromiso firme con el referéndum, lo que significa que incluso si la derecha se quedase a las puertas de la mayoría absoluta, al PSOE tampoco le darían los números.

En el País Vasco, tanto PNV como Bildu lograrían 6 representantes, mientras que Coalición Canaria entraría en el Congreso con un escaño. Igualmente aspiran a obtener representación dos partidos de la España Vaciada: Teruel Existe y la novedad de Soria Ya, con buenas perspectivas en su circunscripción, la más pequeña de entre las peninsulares, con sólo dos diputados en liza que siempre se han repartido sin variaciones: uno para el PP y otro para el PSOE.

En cuanto a la valoración de líderes, Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz empatan con un 4,1. Pedro Sánchez obtiene un 4 y Santiago Abascal un 3. Además, el 52,6% de los encuestados cree que Feijóo será presidente, frente el 23,1% que apuesta por Sánchez.