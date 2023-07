Feijóo fija en 150 el número de escaños para exigir a Vox un gobierno en solitario

Alberto Núñez Feijóo reitera su aspiración de lograr una "amplia mayoría" para gobernar en solitario pero, por primera vez, ha dado una cifra concreta a partir de la cual forzará a Vox a dejarle gobernar en solitario: los 150-160 escaños, es decir, por debajo de la absoluta que se sitúa en los 176 diputados.

"Gobernar en solitario es tener más escaños que toda la izquierda junta, que está en torno a 150 escaños" ha dicho el presidente del PP durante una entrevista en Telecinco, aferrándose así a la fórmula utilizada en Baleares por la que Marga Prohens será investida presidenta con la abstención del partido de Santiago Abascal y podrá gobernar en solitario. "A partir de 160 empezamos a hablar de tener un gobierno sólido", ha añadido, reiterando que su objetivo sigue siendo lograr la absoluta.

Feijóo se mira, por tanto, en el espejo Baleares para colocar a Vox ante la encrucijada de tener que decidir si le deja gobernar en solitario o vota con la izquierda para impedir su presidencia. "Si Vox está dispuesto a votar con la izquierda para que no gobierne el PP ¿es que está dispuesto a que se quede el sanchismo?", ha dicho el líder de los populares, advirtiendo de que si se da esa circunstancia "Vox sería un buen aliado del sanchismo".

La presión de las encuestas

El presidente del PP incluso ha relacionado la caída de Abascal en las encuestas con su negativa a dejarles gobernar en algunas comunidades como Canarias o Cantabria, donde los populares han pactado con los regionalistas. Un órdago que está también sobre la mesa en Murcia y que ha reiterado Feijóo, precisamente esta semana que se vota la investidura de Fernando López Miras sin acuerdo entre ambas partes.

Un aviso ante el que Vox ha puesto pie en pared exhibiendo como argumento el 18% de apoyos que han cosechado en esta comunidad y la ausencia de riesgo de que gobiernen los independentistas. A nivel nacional ese riesgo sí existe, dado que Pedro Sánchez no suma mayoría sin el apoyo de Bildu, ERC o el PNV, por lo que, a ojos del PP, Vox tendría difícil explicar su rechazo en esa situación. Sin embargo, si llegan alcanzan los 40 escaños implica tener un amplio respaldo con el que podrían hacerse fuertes frente a Feijóo.

Las negociaciones que se llevan a cabo entre ambos partidos después del 28-M, marcan el terreno de juego en el que aspiran a moverse después del 23-J. Feijóo insiste en que su objetivo es lograr la absoluta, algo que ve factible asegurando que apenas faltan unos 25 escaños, según los sondeos. Pero, en caso de no lograrlo, la estrategia aplicada en las comunidades autónomas parece ejercer de guía: "Donde sea necesario el sí de Vox estará en el gobierno pero cuando no sea necesario, lo lógico es que se quede fuera del gobierno", ha dicho sobre los pactos alcanzados.

En ese futuro Ejecutivo a nivel nacional, Feijóo contará con una vicepresidenta y un ministro de Economía sobre los que va dejando algunas pistas, sin desvelar sus nombres. La primera es una mujer que ha estado en política y "ha gobernado", aunque "no ha estado en el gobierno de España" y "sí es conocida" por los españoles pero no es Isabel Díaz Ayuso. El segundo es alguien que "no es político, no ha estado en política ni en ningún partido, y conoce bien la política europea".