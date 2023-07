Romería indepe en Bruselas para arropar a Puigdemont ante el fallo sobre su inmunidad del TGUE

Junts per Catalunya (JxCat) adelantará un par de días el inicio de su campaña electoral y lo hará en Bruselas, donde este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) decide si el expresidente de la Generalidad prófugo y los también fugados Toni Comín y Clara Ponsatí tienen inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputados o esa condición no les asiste por no haber prestado el juramento de la Constitución en el Congreso de los Diputados antes de asumir el acta.

El TGUE se pronunciará sobre dos demandas de los eurodiputados. La primera relacionada con la decisión de David Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo ya fallecido, de remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la eurocámara la demanda de amparo sobre su inmunidad. La segunda alude a la tramitación por parte de dicha comisión del suplicatorio pedido por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

La dirección de JxCat ha decidido trasladarse a la capital belga para arropar a Puigdemont. De modo que Laura Borràs, la presidenta del partido, y su secretario general, el indultado Jordi Turull viajarán a Bruselas junto a la cabeza de cartel de la formación para las generales, Míriam Nogueras. También viajará Albert Botrán, candidato de la CUP. El gobierno catalán enviará por su parte a la consejera de Acción Exterior, Meritxell Serret, que también se fugó con Puigdemont a Bélgica pero que finalmente se entregó a la justicia española al no pesar sobre ella delitos que supusieran el ingreso en prisión.

Ante la previsión de un fallo negativo para sus intereses, la defensa de Puigdemont ya ha deslizado que cabe recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE). También confían en que en caso de que las resoluciones sean contrarias a las pretensiones de Puigdemont las autoridades belgas no entregarán a Puigdemont.

Combatir la abstención separatista

La intención de JxCat es aprovechar que el foco judicial se posará sobre su líder para convertir la reacción ante las sentencias del TGUE como el primer mitin de campaña de la formación separatista y que Puigdemont vuelva a tener protagonismo en el contexto de las elecciones generales del 23-J.

Uno de los propósitos de JxCat será el de combatir la campaña a favor de la abstención o el voto nulo (introduciendo en el sobre una papeleta del referéndum ilegal del 1-O) entre sectores del independentismo como los Comités de Defensa de la República (CDR) o la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Al respecto, la consulta realizada por la ANC entre su militancia ha relevado la división y el debilitación de los independentistas. De los 40.000 afiliados que dice que tiene la AN, sólo han votado 3.773, de los que el 59,71% ha rechazado que la organización participe en campañas que desincentiven el voto separatista.

A la baja participación y el voto contrario a los designios de la dirección de la ANC se suman las críticas de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) porque no se ha contado con ellos para la organización de la próxima manifestación del 11 de septiembre.