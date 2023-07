Las polémicas que rodean a Elizabeth Duval, la tertuliana trans de Ferreras que será la nueva Irene Montero de Sumar

A falta de tres días para el pistoletazo de salida de la campaña electoral del 23-J, Yolanda Díaz anunciaba este martes un nuevo fichaje. La filósofa y escritora de 22 años Elizabeth Duval será la portavoz en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI de Sumar. Conocida activista trans, habitual colaboradora del programa Al rojo vivo de La Sexta y de eldiario.es, la nueva Irene Montero ya había estado presente en los principales actos de la plataforma de Díaz, así como en el lanzamiento oficial de su candidatura a la Presidencia del Gobierno, celebrado el pasado 2 de abril en el polideportivo madrileño Antonio Magariños.

No en vano, ya hace unos meses protagonizó un sonado enfrentamiento con Pablo Iglesias por defender el nuevo proyecto político de la vicepresidenta segunda del Gobierno. "No se trata de lealtad a Yolanda Díaz, por más que fuera Iglesias quien la señalara como sucesora. Se trata de velar por el bien del espacio político de la izquierda. A mí me sobra mucho este fuego amigo. Y ojalá, de corazón lo digo, Pablo rectifique a tiempo", escribió en su cuenta de Twitter.

Sus palabras desataron la ira del que fuera líder de Podemos, quien no dudó en responderle a través de la misma red social: "Señora, hágame el favor de soltarme el brazo y deje de hacer creer que se puede defender un proyecto político decente desde la tertulia de Ferreras. Cambiar CTXT por La Sexta le habrá dado más fama y dinero pero, si no le molesta, no se acerque más a nosotros. Saludos".

Un polémico nombramiento

Licenciada en Filosofía por la Paris 1 Panteón-Sorbona y en Filología Francesa por la universidad Sorbona Nueva, Sumar presenta a Duval como un "referente intelectual", que, según promete, defenderá un "feminismo abierto, dialogante e integrador para ampliar derechos y avanzar en la construcción de una España libre, diversa y orgullosa". Sin embargo, su nombramiento no ha sido bien recibido por el feminismo clásico. "La coalición Sumar, hecha de restos mortales de partidos que en vida fueron de izquierdas (DEP), nombra portavoz de feminismo a un hombre de 22 años autodeterminado mujer. Se ve que no encontraron mujer más conocedora de la realidad de las mujeres y de feminismo", ironiza la Confluencia Movimiento Feminista.

"El desprecio, la provocación de Yolanda Díaz al feminismo y a las mujeres es una ignominia —añaden desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres—.Sumar enseña sus cartas y están marcadas". Mientras tanto, las Docentes Feministas por la Coeducación (Dofemco) cargan contra la definición de mujer que la propia Duval —que se define como trans y lesbiana— esgrimió en una entrevista concedida hace dos años a El Español. "Ser una mujer es ocupar —dentro de una sociedad patriarcal dividida por géneros— la posición de la dominada por el género masculino y la identidad de género mujer", dijo entonces. "A la formación política Sumar le parece adecuado poner como portavoz de "igualdad" a alguien que define mujer de esta manera. Nunca aceptaremos esta denigrante definición", advertían desde Dofemco.

Pero, además, Duval también ha protagonizado otras sonadas polémicas en redes sociales. Una de ellas, cuando se fotografió sonriente junto a una pintada en la que se podía leer: "Ley trans = Acaba con el deporte femenino", lo que se interpretó como una mofa hacia una de las grandes preocupaciones de las atletas. Otra, tras arremeter desde las páginas del diario de Escolar contra la gestación subrogada de Ana Obregón, criticando a aquellos que niegan la muerte y la realidad. "¿De verdad estás escribiendo sobre negar realidades biológicas? ¿De verdad?", le reprocharon entonces numerosos tuiteros.

Su transición de hombre a mujer

Según ha revelado en diferentes entrevistas, Duval se vio obligada a cambiar de instituto al sentir el rechazo a su transición por parte del centro católico en el que estudiaba. Cuando a los 18 años intentó cambiar su nombre en el DNI por primera vez, el juez pospuso su solicitud durante un año, lo que le complicó las cosas durante su primer año de universidad en Francia.

"Tenía que estar escribiendo a la burocracia universitaria todo el tiempo, para modificar mi nombre en las listas, cuando hacía casi dos años que cumplía todos los requisitos, según la ley restrictiva anterior, para poder cambiarlo", explicaba el año pasado en la revista Cosmopolitan. De ahí su apoyo a una nueva norma que, según defiende, ahorrará a otras personas experiencias traumáticas como las que, según dice, tuvo ella.

De escritora a política

Durante su trayectoria literaria e intelectual, Duval ha publicado ensayos como Después de lo trans o Melancolía. Precisamente, su último libro fue presentado por la propia Yolanda Díaz. Allí, Duval defendió la necesidad de recuperar algo tan importante como la "esperanza" en la política, para afear que la vida de los partidos esté marcada por el "cortoplacismo" de los ciclos electorales cada cuatro años.

"Soy consciente de que quedarse fuera, ejercer la crítica política, es relativamente fácil; lo difícil es intentar cambiar las cosas", dice ahora la nueva portavoz de feminismo de Sumar, que confiesa que, cuando Yolanda Díaz se lo propuso, tuvo sus dudas. Aun así, asegura que siempre ha defendido que "la juventud tiene que hacerse cargo de la enorme tarea de transformar su país" y, por eso, hoy dice estar ilusionada. Sobre la importancia del 23-J advierte de que no son sólo unas elecciones: "En ellas nos va la vida y el futuro de nuestro país".