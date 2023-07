El PP usará Murcia como lección a Vox para quitar argumentos al PSOE: "Es un win-win para nosotros"

Murcia parece destinada a repetir elecciones si PP y Vox no ceden en sus posiciones iniciales para llegar a un acuerdo. Después de que Santiago Abascal renunciara a entrar en el Gobierno en Baleares y de que Alberto Núñez Feijóo forzara la rectificación de María Guardiola en Extremadura, ninguno está dispuesto a sacrificar más fichas en las negociaciones posteriores al 28-M. Una actitud que no puede desligarse de la próxima cita con las urnas.

"Murcia es un win-win para nosotros", resumen fuentes del PP nacional en referencia a los posibles escenarios que manejan. Creen que, tanto si Vox cede como si no, saldrán ganando si se mantienen firmes en su negativa a incluirles en el gobierno. En caso de que Abascal renuncie, lograrían gobernar en solitario; si no lo hace, exhibirán fortaleza frente a los suyos y, sobre todo, frente al PSOE.

"Quitaríamos argumentos en la campaña a Pedro Sánchez", trasladan desde el partido de Feijóo recordando que la segunda votación de investidura de Fernando López Miras está prevista para el próximo 10 de julio, coincidiendo con el cara a cara en Atresmedia. "Feijóo podrá defender que cumple su palabra y no pactará con Vox si logra una mayoría amplia", insisten estas fuentes.

"Buenas vibraciones" en Murcia

La reunión celebrada ayer entre el candidato del PP a la presidencia de Murcia, Fernando López Miras, y el líder de Vox en la Comunidad, José Ángel Antelo, terminó sin acuerdo, aunque ambas partes intentaron limar asperezas. Fuentes de la formación de Abascal aseguran que "tienen buenas vibraciones" y "esperan que Miras acabe cediendo para incluirles en el gobierno".

El portavoz del PP murciano, Joaquín Segado, decía en declaraciones a la prensa que "aquí no necesitamos que Vox nos ayude a desalojar a la izquierda de las instituciones, sólo que no bloquee la formación de gobierno", destacando que su oferta se limita a un acuerdo programático con 88 puntos y que "no han hablado de puestos". Antelo insistía en exigir gobierno y destacaba que "hay puntos de encuentro en los programas intercambiados" y que "la sintonía ha sido muy positiva".

Santiago Abascal explicaba horas antes, durante un desayuno organizado por El Debate, que su empeño por entrar en el gobierno de esta comunidad responde a la desconfianza que les genera el PP y, en concreto, López Miras, al que reprochan no haber cumplido el acuerdo de investidura que le hizo presidente hace cuatro años y haber gobernado con tránsfugas de Vox. "El PP tiene un problema en Murcia", recalcó el líder de Vox.

Los plazos para la repetición electoral

Los de Feijóo dicen estar convencidos de que en la formación de Abascal conviven dos sensibilidades a la hora de decidir sobre los pactos autonómicos: la parte dura que representaría el equipo negociador, encabezado por Kiko Méndez Monasterio, y que "quiere que el mundo arda"; y por otro lado Abascal al que definen como más "pragmático", consciente de las dinámicas de partido que permiten conocer hasta qué punto puede ceder cada uno en sus posiciones.

Ambos partidos creen poder elevar su apuesta conocedores de que el verdadero botón del pánico no se activará hasta septiembre. Si el Pleno de los días 6 y 7 de julio resulta fallido, como está previsto, la segunda votación se produciría el 10 de julio. Si López Miras no consigue ese día una mayoría simple para ser investido presidente, se abre un período de dos meses para seguir negociando con el 7 de septiembre como fecha límite. Llegados a ese día, se repetirían las elecciones.