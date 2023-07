Alberto Núñez Feijóo apenas ha reservado 24 horas para prepararse el debate con Pedro Sánchez, que afronta "tranquilo" y "optimista", según destacan desde la formación. Prueba de la confianza que desprende el presidente del PP es que en los últimos días incluso ha ironizado con los cuatro días que se ha reservado su rival para intentar desmontarle. Desde el entorno de Feijóo destacan que está "deseando" debatir con el presidente.

La cita será esta noche a las 22.00 en Atresmedia bajo la batuta de Vicente Vallés y Ana Pastor, encargados de presentar y moderar un cara a cara en el que podrán hacer preguntas a los candidatos, sentados en una mesa frente a frente. El programa durará unos 100 minutos. Desde el PP aseguran que el objetivo de Feijóo será "explicar su modelo de país", haciendo gala de su habitual tono sosegado y "sin insultar" al adversario, a diferencia de lo que ha venido haciendo Pedro Sánchez con él.

Las horas previas al debate, Feijóo estará acompañado por su equipo de confianza, al que ha solicitado numerosa documentación para prepararse y hacer frente a Sánchez y sus habituales "mentiras" o, como afirma ahora el presidente, "cambios de opinión". La directora de gabinete, Marta Varela, será quien le acompañe hasta el plató de televisión y durante las pausas publicitarias.

El candidato del PP, Ablerto Núñez Feijóo, con el dossier que maneja para preparar el debate de esta noche con Pedro Sánchez.

En la sala habilitada para acoger a su equipo estarán el vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons, la coordinadora de Proyección e Imagen, Mar Sánchez; el director de Coordinación parlamentaria, Álvaro Pérez López, y el responsable de Contenidos del PP, Marcos Gómez.

El día entero lo pasará en su despacho de la sede nacional del PP, situado en la calle Génova de Madrid, para ultimar la estrategia a seguir que ha ido perfilando en los trayectos que realizaba durante la campaña electoral, de la que destacan el cariño recibido en todos los actos, ya que, "a diferencia de Sánchez, él sí puede pasear por la calle sin percibir rechazo de los ciudadanos" aseguran desde el PP, recordando que el candidato del PSOE ha suspendido su agenda estos días.

Los pactos cruzados de PP y PSOE

La política de pactos y la gobernabilidad es el tercero de los cuatro bloques temáticos y marcará buena parte de los rifirrafes entre ambos. Economía, política social e Igualdad, además de Políticas de Estado, Institucionales e Internacional, completan el resto de temas a tratar.

Feijóo no sólo repasará los pactos de Sánchez con Bildu, ERC o Podemos durante la legislatura, sino que incidirá en los que se producirán si la derecha no logra mayoría, ya que todas las encuestas recogen que el candidato socialista no está en disposición de ganar siquiera las elecciones y, por tanto, sólo podría gobernar si reedita el Frankenstein. De esta forma intentará contrarrestar también los ataques del PSOE por sus acuerdos con Vox, que ha defendido en los últimos mítines.

"Los pactos del PSOE con ERC, Bildu y los herederos de Podemos (Sumar) implican sumisión y concesiones que España no quiere asumir. Por tanto, pediremos que dejen de votar no sólo por lo que ha hecho hasta ahora, sino por lo que haría hasta septiembre de 2027", destacan desde el PP.

Feijóo explicará que la única opción de un Gobierno fuerte pasa por el apoyo de los españoles a la opción que representa el PP y no solo pedirá la confianza apelando a la decepción de los ciudadanos con Sánchez, sino que explicará sus propuestas para convencer al electorado de cara al 23J de que su proyecto no se basa en bloques, sino en la unión de los ciudadanos, aseguran desde el partido, presumiendo de que "por primera vez en 27 años el líder de la oposición llega a un debate con mayor respaldo demoscópico que el presidente del Gobierno".