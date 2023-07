Feijóo arrincona a un Sánchez desencajado y nervioso en un bronco debate repleto de interrupciones

Aunque los debates electorales tienden a movilizar poco voto, el de esta noche podría acabar de hundir a un Pedro Sánchez que lo ha fiado todo a su turné televisivo y al cara a cara con Alberto Núñez Feijóo para intentar lograr una remontada. El presidente ha sido incapaz de encajar ninguno de los golpes propinados por el líder del PP, que ha barrido a su adversario en los cuatro bloques temáticos.

El primero de ellos, centrado en la economía, mostró a un Sánchez muy nervioso, con el rostro desencajado por momentos, cuyo principal arma consiste en interrumpir constantemente a un Feijóo que no cesó de lanzarle datos para contrarrestar su argumento de que "la economía va como una moto". "No podemos empezar mintiendo con los datos", le reclamó el líder del PP al presidente mientras le pedía que "le dejara hablar" y "no se pusiera nervioso".

Los presentadores

Los moderadores permanecieron inmóviles la primera mitad del debate hasta que las interrupciones, en su mayoría protagonizadas por Sánchez, impedían el seguimiento normal del programa. Vicente Vallés y Ana Pastor tuvieron que llamar tres veces al orden al candidato socialista, que hacían oídos sordos ante los toques de atención para avasallar a un Feijóo tranquilo al que le costaba colocar sus mensajes.

Las únicas interpelaciones que realizaron los presentadores se las hizo Ana Blanco a Feijóo, primero para que "se dirigiera a las mujeres que tienen miedo de Vox porque niega la violencia de género y puede que sea su socio también en España"; después para que respondiera sobre qué hará con Marruecos, a lo que el líder del PP reconoció que era incapaz de dar una respuesta por la oscuridad en la que Sánchez ha sumido a España acerca de los pactos alcanzados con Rabat, de los que no ha informado al Congreso.

Especialmente llamativo fue que los temas más sensibles para el Gobierno, como sus pactos con Bildu y ERC, resumidos en la frase "Que te vote Txapote"; los viajes en Falcon o el espionaje a su móvil por el que se señala a Marruecos, los sacó el propio Sánchez durante el enfrentamiento, evidenciando su incapacidad para defenderse de las críticas y para atacar a su adversario.

"El juez ha archivado el caso de su móvil por falta de colaboración en la causa del Pegasus", le reprochó Feijóo quien también respondió al candidato socialista con ironía: "Quien saca o sale a pasear el Falcon es usted".

Los pactos con Bildu

Sánchez quedó noqueado cuando Feijóo le propuso un pacto, que extendió sobre la mesa, para que gobernase la lista más votada. "Yo no puedo ser presidente del Gobierno de este país si usted me gana las elecciones. Olvídese de de Vox y de Bildu y pacte que gobierne quien gane las elecciones", aseveró Feijóo ante un Sánchez que sólo atinó a decir: "Dígaselo a Guillermo Fernández Vara".

El líder popular, consciente del nerviosismo del candidato socialista, se lo repitió en varias ocasiones, blandiendo el papel. El presidente del Gobierno sólo repetía la mención al todavía presidente extremeño.

En el bloque de pactos, Sánchez se dedicó a decir que "PP y Vox son lo mismo", tras detallar algunas de las declaraciones más controvertidas de algunos de los cargos públicos que el partido de Abascal ha puesto en las instituciones autonómicas.

El aniversario de Miguel Ángel Blanco

Feijóo respondió a la contra: haciendo hincapié en los pactos con "el brazo político de ETA" y recordando que, tal noche como hoy de hace 25 años Miguel Ángel Blanco era secuestrado por la banda terrorista. "Yo jamás voy a gobernar con el brazo político de quienes planearon y ejecutaron su secuestro y su asesinato", aseguró Feijóo advirtiendo a Sánchez de que "no puede dar lecciones de pactos".

El líder popular incidió en los pactos con los separatistas. "Estamos harto de lo mal que trata al PP y lo cariñoso que son con Bildu se lo ha dicho Otegi, "¿usted cree que los españoles son tontos?", aseguró Feijóo. "Usted pacta con todo el mundo y no pacta con Vox porque Vox no quiere pactar con usted", aseguró el popular a modo de resumen de la legislatura.

El minuto de oro Sánchez lo utilizó para a intentar defenderse presentándose como un presidente "limpio" mientras Feijóo aprovechó para pedir la confianza de los españoles y "ser presidente pero no de cualquier forma", apostando por "acabar con los bloqueos y los bloques", prometiendo "no mentir a los españoles".