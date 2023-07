Pedro Sánchez ha aprovechado la rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN en Lituania para cargar contra PP y Vox. Ante los periodistas que cubrían el evento, el presidente del Gobierno se ha definido como "un político con principios y fuerte convicciones" y ha defendido su actitud en el debate del pasado lunes. "Me rebelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras como se dijeron en el debate", ha afirmado sobre Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez ha asegurado que la estrategia de la oposición se basa en "la mentira, la manipulación y la maldad". Incluso ha añadido que buscan "socavar la confianza de la gente en las instituciones", aprovechando una frase de Feijóo pidiendo a los carteros que trabajen "mañana, tarde y noche" para dar a basto con el voto por correo.

Sánchez ha seguido con su coletilla para decir que se "rebela" contra un "uso descarnado que se está haciendo del terrorismo" y que "está rompiendo lo más sagrado que hay en nuestro país y que es la unidad de las victimas". El líder socialista se ha pronunciado así, y sin citarlo, a la indignación de Consuelo Ordoñez contra el lema: "Que te vote Txapote".

Una frase que el líder socialista ha evitado pronunciar pero a la que se ha referido a continuación para volver a cargar contra Feijóo. "Escuchar al líder de la oposición no condenar una serie de proclamas que hieren a muchas víctimas, que sufrieron el zarpazo del terrorismo, demuestra qué tipo de oposición hemos estado sufriendo durante estos cuatro años. Ante eso, uno se tiene que indignar"

Contra Vox

El presidente del Gobierno también ha asegurado que se "rebela" cuando "escucha blanquear a un partido machista, como es Vox, y a los pactos que el PP está firmando con el partido de Abascal". A juicio de Sánchez, estos acuerdos nos "retrotraen a cuarenta años atrás en todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres"

Sánchez ha asegurado que continuará con la misma estrategia hasta el 23-J. "No sé si tiene rendimiento electoral o no pero mi obligación como Secretario General es denunciar este tipo de actitudes a la hora de ejercer la política y estos pactos", ha asegurado mientras que ha añadido que, en estas elecciones, no nos estamos jugando "sólo la alternancia" sino "si avanzamos o nos retrotraemos a un túnel del tiempo".