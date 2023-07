El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno ha comentado el acuerdo que le ofreció a Pedro Sánchez durante el cara a cara. Alberto Núñez Feijóo le ofreció pactar que gobernase el partido que ganase las elecciones y que él se comprometía a dejar que Sánchez gobernase y así no tener que depender de sus socios actuales. Sin embargo, el líder socialista se negó a firmar ese acuerdo. Feijóo ha comentado que demuestra que "el señor Sanchez está dispuesto a gobernar perdiendo" y ha indicado el problema que puede suponer que el líder de la oposición "en el Congreso va a hablar en nombre y representación de mas gente que el presidente del Gobierno, algo que no tiene precedentes".

Ha recordado que durante el primer Gobierno de Aznar, Felipe González no intentó gobernar con CiU o el PNV y que todo cambia "desde el Pacto del Tinell" del 14 de diciembre de 2003 cuando Pasqual Maragall del PSC, Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, y Josep Lluis Carod-Rovira, de ERC, acordaron un cordón sanitario contra el PP. Feijóo ha dicho que ese acuerdo "ahora está elevado a la enésima potencia" por los pactos de Sánchez con ERC y Bildu y que ahora "ya vale todo".

En este contexto, el líder del PP ha explicado lo que significa la expresión "derogar en sanchismo" a la vez que ofrece un acuerdo a los socialistas para que ninguno de los dos grandes partidos tenga que depender de otras fuerzas para gobernar. Ha asegurado que "derogar el sanchismo y hablar con el PSOE no son cosas incompatibles" porque "si ganamos las elecciones el PSOE tiene que tomar una decisión" ya que "no puede tener a un presidente del Gobierno que no ha ganado las elecciones".

Ha dicho que "los congresos no los ganan los parlamentarios, los ganan los militantes o los apoderados" y que durante la época de Sánchez en el PSOE se ha gobernado con una "técnica cesarista" en la que el presidente del Gobierno "ha controlado el aparato y ha echado o expulsado a cualquier persona que se le oponga". Por eso ha apuntado que hay que "derogar el sanchismo en el Gobierno y en partido" y que en el PP "vamos a hacer nuestro trabajo y en el PSOE tienen que hacer el suyo".

Para Feijóo derogar el sachismo es "derogar la ley de desmemoria democrática; la Ley Trans y sustituirla por una ley que sea respetuosa con el sexo biológico y con los menores; es derogar la Ley de Vivienda; la reforma educativa con la que estamos perdiendo rankings en PISA; es reponer las conductas que van en contra de la unidad de la nación y que un señor que declara la independencia es un señor que está delinquiendo y que un referéndum llamado ilegal, como es ilegal, tiene que estar en el Código Penal; es cambiar la forma de hacer política y que cuando mientas no digas que cambias de opinión; derogar el sanchismo es hacer una política diametralmente opuesta a la división en bloques que ha planteado Sánchez". Para Feijóo al líder socialista "le interesa que el país se divida y a mí que el país se una".